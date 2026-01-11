Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 18 gennaio 2026

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 1 gennaio 2026 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Martedì 13 gennaio

La frazione di Sant’Antonio a Trebbia festeggia il santo patrono con la tradizionale festa dal 13 al 18 gennaio 2026.

Venerdì 16 gennaio

Debora Waldman dirige la Filarmonica di Modena al teatro Municipale di Piacenza. Inizio alle ore 20.30.

Sabato 17 gennaio

Sherlock Holmes – Il Musical con Neri Marcorè al teatro Politeama.

Domenica 18 gennaio

Sherlock Holmes – Il Musical con Neri Marcorè al teatro Politeama.

Appuntamenti, festival e stagioni teatrali

“Piacenza e i suoi cavalli”, mostra di Natale della Banca di Piacenza fino al 18 gennaio.

Ventesima edizione di “Piacenza On Ice” fino al 18 gennaio 2026.

“Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.

Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.

Stagione teatrale 2025/26 del Teatro Duse di Cortemaggiore.

