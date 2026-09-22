A Piacenza il Congresso internazionale sui paragangliomi testa-collo organizzato dal Gruppo Otologico dal 23 al 25 settembre

Dal 23 al 25 settembre 2026 Piacenza ospiterà la seconda edizione del congresso internazionale “Update on the Head and Neck Paragangliomas”, appuntamento scientifico internazionale dedicato alla diagnosi e al trattamento dei paragangliomi della testa e del collo.

Un evento di rilievo internazionale che riunirà a Piacenza specialisti e professionisti provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo, offrendo un’importante occasione di confronto tra esperti di diverse discipline, e specializzandi all’ultimo anno di specializzazione per unire esperienza e un’importante possibilità di elevata formazione.

Il Congresso affronterà a 360 gradi una patologia rara e complessa, attraverso un programma scientifico che spazia dalla ricerca di base e dalla genetica alla diagnosi, dalla chirurgia alle più moderne strategie terapeutiche e alla riabilitazione.

Tra i principali temi affrontati figurano la patologia e l’istopatologia, l’anatomia chirurgica, l’imaging, la gestione dei paragangliomi timpanomastoidei, timpanogiugulari e del corpo carotideo, il trattamento dell’arteria carotide interna, la gestione post-operatoria dei nervi cranici inferiori e del nervo facciale, la riabilitazione uditiva e vestibolare e il follow-up dei pazienti.



Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla gestione dei cosiddetti “tumori inoperabili”, ai paragangliomi metastatici e alle più recenti opzioni terapeutiche, tra cui chemioterapia, terapie target, radioterapia e radiochirurgia, immunoterapia e alle strategie diagnostiche finalizzate alla pianificazione della resezione chirurgica.

La presenza di esperti provenienti da 42 Paesi testimonia la dimensione internazionale del Congresso e sottolinea l’importanza della condivisione di esperienze e competenze nella gestione di una patologia rara che richiede un approccio altamente specialistico e multidisciplinare.



Si tratta di un evento unico nel suo genere, non solo per il suo valore scientifico e internazionale, ma anche per la città di Piacenza e per l’intera comunità piacentina, che avrà l’opportunità di ospitare alcuni tra i maggiori esperti internazionali in questo ambito. Un’occasione importante per portare a Piacenza conoscenze, esperienze e competenze provenienti da tutto il mondo e per valorizzare il ruolo della città come sede di importanti iniziative scientifiche di respiro internazionale.

Sede evento: Università Cattolica del Sacro Cuore in Via Emilia Parmense, 84 – Piacenza