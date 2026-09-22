Donazione organi, il film piacentino “Briciole al Cielo” in tutto il mondo per la “Giornata del Sì”

Nel prossimo fine settimana si terrà la “Giornata del sì” con eventi in tutta Italia a cura di AIDO per sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi.

Per l’occasione il cortometraggio piacentino BRICIOLE AL CIELO – fresco del premio speciale al forum FEDIC della mostra del cinema di Venezia – sarà trasmesso in tutto il mondo dall’emittente belga RADIOCOM TV. La programmazione prevede una prima messa in onda sabato 26 settembre alle ore 13.00 (ora italiana) ed una seconda domenica 27 alle ore 5:45 per coprire i diversi fusi orari. Si tratta dell’emittente dedicata agli italiani all’estero e alle comunità italofile nel mondo che trasmette via web 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con redazioni e studi a Bruxelles, Roma, Palermo, Londra e Zurigo. Il film sarà visibile su www.radiocom.tv/.

Sempre per il fine settimana, l’evento nazionale della “Giornata del Sì” si terrà a Modena e anche in questo caso è stato scelto di proiettare proprio l’opera del piacentino Gian Francesco Tiramani (del Cineclub G. Cattivelli) al Teatro del Tempio, in Viale Caduti in Guerra 192. All’evento saranno presenti lo stesso Tiramani e la segretaria di edizione Valeria Tedaldi che condurrà la serata.

La speranza di AIDO e del regista è che queste campagne aiutino a ridurre il numero delle persone (in crescita negli ultimi tempi) che negano il consenso alla donazione degli organi, con la drammatica conseguenza delle oltre 300 persone che ogni anno perdiamo in Italia per la mancanza di organi.