Via Taverna, temporanea chiusura al traffico tra cantone San Bernardo e il civico 44/G

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione a un impianto di telefonia mobile, da lunedì 13 febbraio a giovedì 16 – tra le 8.30 e le 17.30 di ciascuna giornata – si renderà necessario chiudere al traffico il tratto di via Taverna compreso tra l’intersezione con cantone San Bernardo e il civico 44/G; oltre al divieto di circolazione, nel tratto indicato sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, in vigore senza interruzioni dalle 8.30 del 13 alle 17.30 del 16 febbraio.

Contestualmente, nel tratto di via Taverna compreso tra il civico 44/G e piazza Borgo, così come nel tratto di via Castello tra via Asse e piazza Borgo, i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, potranno circolare – con la massima cautela – in entrambe le direzioni.