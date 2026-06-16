Tennis – Vittorino da Feltre sconfitta a Messina nell’andata della finale playoff per la B2

Inizia subito in salita, per la Vittorino da Feltre, la strada che porta alla promozione al campionato di tennis maschile di Serie B2. Ieri, infatti, nella gara d’andata della finale playoff disputata a Messina, al Circolo Tennis e Vela della città siciliana, la formazione biancorossa è stata sconfitta per 4-2 al termine di un match all’insegna dell’equilibrio che la squadra messinese ha però saputo gestire meglio nei momenti decisivi.

La Vittorino è partita subito forte, pigiando immediatamente il piede sull’acceleratore, facendo segnare un parziale favorevole di 2-0 dopo i primi due incontri di singolare: il primo conquistato agevolmente da Lucio Rodino Carnevalle contro Fabrizio Varsalona (6-0, 6-4 i parziali), e il secondo vinto altrettanto nettamente e meritatamente in due set da Genaro Marzialetti contro Gabriele Bombata (6-1, 6-2). Un doppio svantaggio che il Circolo Tennis e Vela Messina ha prima dimezzato con con Alberto Caratozzolo, vincitore contro il biancorosso Carlo Emanuele Marsilio (6-1, 7-5) e successivamente azzerato portando il match sul momentaneo 2-2 grazie a Federico Gargano, che in due set si è imposto contro Francesco Maria Gregori (7-6, 6-0).

Le due decisive partite di doppio hanno premiato la maggior continuità dei padroni di casa, che dopo aver vinto il primo incontro con Caratozzolo e Bombata, bravi ad imporsi a cospetto di Marsilio e Gregori (6-3, 6-2), hanno chiuso il conto con Varsalona e Gargano, vincitori non senza difficoltà contro Marzialetti e Carnevalle (6-4, 5-7, 10-8) per il definitivo 4-2.

La gara di ritorno di questa finale playoff che mette in palio la promozione al campionato maschile di tennis di Serie B2, si svolgerà domenica prossima, 21 giugno, sui campi in terra rossa di Via Del Pontiere. Per sperare nel salto di categoria, la Vittorino da Feltre è obbligata a vincere per 5-1; se la gara si chiudesse sul 4-2, infatti, sarebbe necessario un doppio di spareggio per decretare la squadra vincitrice decretare la definitiva promozione al campionato di Serie B2.

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