Volley – Gas Sales Piacenza, Francesco Comparoni in biancorosso fino al 2028

Gas Sales Piacenza comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto di Francesco Comparoni, che vestirà la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2028.

Il prolungamento del legame tra il giocatore e Gas Sales Piacenza è stato siglato con soddisfazione da entrambe le parti. Nella stagione da poco conclusa Francesco Comparoni ha collezionato tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto e CEV Volleyball Cup 41 presenze con 123 set giocati e 185 punti realizzati di cui 17 ace e 45 muri.

Il centrale, classe 2001, continuerà quindi il suo percorso con la squadra piacentina, confermandosi parte integrante del progetto tecnico e sportivo del club della Presidente Elisabetta Curti.

Arrivato a Piacenza nell’estate scorsa, Francesco Comparoni si è distinto per affidabilità, crescita costante e grande dedizione al lavoro, guadagnandosi giorno dopo giorno la fiducia dello staff tecnico e della società.

Il rinnovo testimonia la volontà di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza di puntare sulla continuità e sulla valorizzazione dei propri atleti, consolidando un gruppo competitivo in vista delle prossime stagioni.

La carriera

Nato a Parma, 204 centimetri di altezza, Francesco Comparoni, miglior centrale del Campionato Europeo Under 22 del 2022, con la Nazionale azzurra ha vinto la medaglia di bronzo alle Universiadi che si sono svolte in Germania. È stato inserito nella lista dei 30 convocabili per la VNL dal tecnico della nazionale azzurra Ferdinando De Giorgi.

Francesco Comparoni si è avvicinato al volley nel 2016 crescendo nel settore giovanile dell’Energy Volley Parma, dove ha giocato sia le competizioni giovanili che la Serie D per poi trasferirsi alla Zephyr La Spezia in Serie B, formazione con cui si è messo in evidenza in campionato interessando, con le sue performance, anche l’allenatore della Nazionale Under 21 maschile Angiolino Frigoni che lo ha convocato a giugno 2021 per un collegiale di preparazione al prossimo Mondiale di categoria.

Nella stagione 2021-2022 ha vestito la maglia di Monza in SuperLega, poco dopo l’inizio della stagione va in prestito a Ravenna sempre nella massima divisione. Nella stagione 2023-2024 torna a Monza e nel palmares arriva tanto argento visti i secondi posti in campionato, in Challenge Cup ed in Coppa Italia.

Le parole di Comparoni

“A Piacenza mi sono trovato benissimo e sono logicamente molto contento per questo prolungamento del contratto. Non solo perché resterò a Piacenza ancora per un paio di stagioni ma soprattutto perché significa che la società ha fiducia in me. Una fiducia che ripagherò lavorando sodo per poi raggiungere altri importanti risultati sportivi”.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“È arrivato a Piacenza la scorsa estate in punta di piedi e nel corso della stagione con grande umiltà e lavoro ha saputo ritagliarsi spazi importanti. Ha dimostrato di farsi sempre trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in campo e la società ha deciso di proseguire e prolungare di un’altra stagione il suo contratto”.

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