Volley, Serie B1 – Sofia Cornelli resta alla Pallavolo San Giorgio Piacentno

La Pallavolo San Giorgio rende con grande piacere di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo della schiacciatrice Sofia Cornelli, che vestirà ancora la maglia biancoblù nella prossima stagione.

Nata a Piacenza il 12 agosto 2001 e originaria di Gossolengo, Cornelli è alta 173 centimetri ed è cresciuta nei settori giovanili del MioVolley e del River Volley. Nella stagione 2018/2019 ha fatto il suo esordio in Serie B2 con Gossolengo, prima di trasferirsi al Volley 2.0 Crema, dove ha militato dal 2019 al 2021, contribuendo alla promozione della formazione lombarda in Serie B1.

Dopo una stagione in B1 con la Pallavolo Alsenese, è tornata al MioVolley in Serie B2. Nelle due annate successive ha conquistato la promozione in B1 e la Coppa Italia di categoria. Conclusa l’esperienza a Gossolengo nel 2024, si è trasferita al Volley Modena, contribuendo alla promozione in Serie A2 ottenuta nella finale contro Ostiano.

Nell’estate del 2025 ha scelto di tornare nel territorio piacentino accettando la proposta della Pallavolo San Giorgio. Nell’ultima stagione ha fornito un contributo importante al raggiungimento della salvezza, conquistata con due giornate di anticipo.

«Sono contento della conferma di Sofia – spiega coach Matteo Capra –. È una giocatrice che può dare ancora molto al nostro progetto. Con lei abbiamo intrapreso un percorso che, ne sono convinto, la porterà a crescere ulteriormente. Si tratta di un altro tassello importante nella costruzione di una squadra forte ed equilibrata».

Soddisfatta anche la schiacciatrice piacentina: «Innanzitutto sono felice per questa conferma. La società è concreta e ha fissato obiettivi più ambiziosi rispetto alle ultime stagioni. Vedo una squadra che sta prendendo forma con qualcosa di nuovo e questo mi rende molto contenta. Da piacentina è sempre stimolante ed emozionante giocare per la squadra del mio territorio. Cercheremo di disputare una bella stagione».

Quello di Sofia Cornelli è il terzo rinnovo ufficializzato dalla Pallavolo San Giorgio in vista del prossimo campionato di Serie B1. La schiacciatrice si aggiunge alle conferme di Chiara They e Giulia Gilioli, oltre all’arrivo della nuova giocatrice Benedetta Giordano.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy