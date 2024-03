Tennistavolo – Cortemaggiore, oro per Cacioli nella classe 11 a Roma

Medaglia d’oro per il portacolori del Tennistavolo Cortemaggiore Marco Cacioli nella classe 11 al terzo torneo paralimpico nazionale di tennistavolo disputato al Liceo Peano di Roma nello scorso fine settimana. Nelle fasi preliminari Cacioli ha vinto contro Renato Lacerati (Tennistavolo Palermo), Mattia Battiato (Circolo Etna Catania) e Marco Ferretti (Radiosa Palermo), sempre per 3-0.

Entrato a podio, in semifinale, dopo essere stato sull’1-1, ha preso il largo vincendo per 3-1 contro Michele Napolitano (Eureka Roma). In finale contro Lorenzo Rione (Radiosa Palermo) il pongista della Teco si è portato avanti sul 2-0 per poi farsi accorciare sul 2-1. A Cacioli l’ultimo set, vinto per 11-7, che gli è valso il gradino più alto del podio.

Ottima vittoria per la scuola di Tennistavolo Cortemaggiore, un successo che fa ben sperare per la fase scudetto del campionato di serie A-1 maschile che si svolgerà a Cadelbosco, nel Reggiano, dal 4 al 7 aprile.