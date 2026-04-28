Terminal Piacenza Intermodale, rinnovato l’accordo: anche i tempi per il cambio abiti entrano nell’orario di lavoro

È stato firmato oggi, 28 aprile 2026, il nuovo accordo integrativo aziendale alla Terminal Piacenza Intermodale Srl, realtà strategica del nodo intermodale piacentino che gestisce la movimentazione dei treni nazionali e internazionali in arrivo e in partenza. A sottoscriverlo, FIT-CISL e FILT-CGIL insieme alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alla direzione aziendale.

L’intesa, valida fino al 31 dicembre 2028, introduce novità significative sia sul piano economico sia sul piano normativo, con un’attenzione particolare alle specificità di chi lavora ogni giorno su turni, di notte, nei weekend e in condizioni di forte impegno professionale.

I tempi per la divisa diventano orario di lavoro

Tra le novità più rilevanti sul piano dei diritti, l’accordo riconosce esplicitamente il cosiddetto “tempo tuta”: quello necessario per indossare l’abbigliamento da lavoro prescritto dall’azienda rientra a tutti gli effetti nell’orario di lavoro contrattuale, quantificato in 10 minuti all’ingresso e 10 minuti all’uscita. Un riconoscimento che risponde a una richiesta concreta dei lavoratori e che i sindacati hanno portato al tavolo come elemento qualificante della trattativa.

“Si tratta di un risultato tangile”, commenta Salvatore Buono FIT-CISL Piacenza. “Chi lavora in un terminal intermodale non inizia e non finisce il turno in abiti civili. Riconoscere questi venti minuti giornalieri significa riconoscere la realtà del lavoro di questi lavoratori.”

Premio di risultato fino a 1.800 euro

Sul fronte economico, l’accordo conferma e struttura il Premio di Risultato (PDR), che potrà raggiungere un valore massimo di 1.800 euro annui lordi per dipendente, collegato all’andamento del fatturato, del Margine Operativo Lordo e delle unità movimentate. Il premio sarà distribuito secondo tre criteri: produttività, presenze in azienda e qualità del servizio. Qualora gli obiettivi vengano raggiunti, i lavoratori potranno beneficiare della detassazione prevista per i premi di produttività variabile.

In alternativa alla liquidazione in busta paga, ogni lavoratore potrà scegliere di convertire il premio in welfare aziendale, con una maggiorazione del 10% sul valore spettante.

Buoni pasto, indennità e tutele per i turni più gravosi

A partire dal 1° aprile 2026, il valore del buono pasto è aumentato da 8 a 10 euro per ogni giornata di presenza. L’indennità di piazzale, riconosciuta a chi opera su entrambi i terminal, è confermata a 100 euro mensili. L’indennità per il lavoro nel fine settimana sale fino a 90 euro a weekend.

Particolare attenzione è stata dedicata ai turni notturni, riconoscendo il disagio e la maggiore usura psicofisica di chi lavora nella fascia oraria tra le 22.00 e le 6.00: per ogni singolo turno notturno viene riconosciuto un credito welfare di 4,50 euro, che sale a 6,00 euro per i prestazioni superiori alle quattro ore. Una misura innovativa che va oltre le maggiorazioni già previste dal CCNL Trasporto Merci.

Viene confermata anche l’indennità per multi-mansione, con importi compresi tra 100 e 350 euro mensili, per riconoscere l’esperienza e la polivalenza professionale dei lavoratori più qualificati.

Un modello di relazioni industriali per il polo logistico

L’accordo prevede incontri annuali tra le parti per verificare l’andamento produttivo, la dinamica dell’occupazione, la sicurezza e la formazione del personale. Su base trimestrale, l’azienda si impegna a confrontarsi con le RSA sull’andamento presuntivo degli indicatori di performance.

“Questo accordo dimostra che la contrattazione di prossimità funziona”, sottolineano alla FIT-CISL Piacenza. “Quando le parti siedono al tavolo con spirito costruttivo e c’è fiducia, i risultati si ottengono. Il polo intermodale di Piacenza merita relazioni industriali all’altezza della sua importanza strategica.”

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