Festa di Arcigay, tra le animazioni per bimbi la favola sull’identità di genere. Fratelli d’Italia: “Basta inculcare questi temi nei più piccoli, lasciamoli essere bambini”

E’ polemica intorno alla festa organizzata da Arcigay per domenica prossima, 2 aprile, al Baciccia, locale in via Padre Dionigi Carli.

Il comitato Piacenza Pride con il coordinamento Famiglie Arcobaleno Lombardia organizza per domenica prossima l’evento Aspettando il Piacenza Pride, con riferimento alla grande manifestazione in programma a Piacenza il prossimo 27 maggio.

La giornata di domenica partirà con un pranzo per poi proseguire con iniziative di vario tipo, in particolare dedicate ai più piccoli. Fin qui nulla di strano. Una delle iniziative però sta sollevando qualche polemica in più.

La voce “animazione per bambini”, infatti, include un’attività dal titolo: “La principessa racconta” il tema dell’identità di genere attraverso una lettura animata e la creazione di personaggi con didò […] (età consigliata tra i 4 e i 14 anni).

Proprio questa favola incentrata sul tema dell’identità di genere e rivolta a un pubblico così piccolo ha sollevato le ire di FdI: “Si persevera nel voler inculcare, a tutti i costi, certe tematiche ai bambini. Ma basta! Avranno tutto il tempo e tutti i modi per conoscerle più avanti. Per il momento, lasciamoli essere quello che sono: bambini”, scrive Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

LA LOCANDINA DELLA FESTA