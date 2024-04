Tragedia di Suviana, sciopero generale dell’11 aprile esteso a otto ore

A seguito della strage sul lavoro nella centrale Enel Bargi nel bacino di Suviana nell’Appennino bolognese, Cgil e Uil hanno deciso lo sciopero generale in Emilia Romagna per la giornata di domani giovedì 11 aprile, di tutti i settori privati e pubblici, estendendo da 4 a 8 ore l’astensione dal lavoro.

Pertanto, tutte le sedi della Camera del Lavoro di Piacenza, in città e in provincia, giovedì 11 aprile saranno chiuse e gli appuntamenti saranno fissati in una nuova data. Gli operatori stanno contattando gli utenti che avevano appuntamenti per fissarli in una nuova data.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a info@cgilpiacenza.it.

“Invitiamo gli utenti a partecipare al presidio provinciale al quartiere Farnesiana, nel parchetto in cui trova sede il Monumento ai Caduti sul Lavoro, nell’omonima via, all’altezza del civico 27 dalle ore 14:30“.

“Ogni giorno muoiono in media 3 persone, ogni mese succedono cose di questa natura con più morti, siamo un Paese con più di mille morti all’anno sul lavoro: c’è proprio un modello di fare impresa che non va bene e che va cambiato e le criticità che passano da appalti e subappalti vanno risolte immediatamente”.

Così, in una nota, le segreterie di Cgil e Uil di Piacenza spiegano l’allargamento della protesta che è stata estesa a tutta la giornata di giovedì 11 aprile e che riguarda tutti i settori, sia pubblici che privati. “Salute e sicurezza non possono essere considerate un costo, un orpello, devono diventare un vincolo senza il quale non si lavora”.

Zero morti sul lavoro, una riforma fiscale “che sia giusta” e un “nuovo modello sociale del fare impresa”. A Piacenza è previsto un presidio provinciale al quartiere Farnesiana, nel parchetto in cui trova sede il Monumento ai Caduti sul Lavoro, nell’omonima via, all’altezza del civico 27 dalle ore 14:30.