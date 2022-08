Tragico incidente a Cortemaggiore: auto travolge una bicicletta, muore una donna

Travolta da un’auto mentre pedala in bicicletta, muore una donna. Tragico incidente a Cortemaggiore. I fatti sono accaduti poco prima delle 17. La donna stava viaggiando in bicicletta lungo via Galluzzi quando, per motivi da chiarire, è stata travolta da una vettura condotta da un uomo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno cercato di prestare le prime cure alla ciclista, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del tragico incidente anche la polizia stradale che sta cercando di capire la dinamica del sinistro.