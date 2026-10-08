Travolto da un’auto lungo strada Caorsana, 21enne ferito

Un ragazzo di 21 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando strada Caorsana. Il giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato lungo strada Caorsana. Per cause ancora da chiarire, il 21enne è stato urtato da una vettura mentre stava attraversando la carreggiata.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane.

Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la vita. Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.