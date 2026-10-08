Mense scolastiche, Pd: “La Lega costruisce un caso sulla coppa, ma i documenti raccontano un’altra storia”

“La Lega nazionale ha deciso di trasformare il menù delle mense scolastiche di Piacenza in un caso politico, pubblicando sui propri canali ufficiali persino il volto della sindaca Katia Tarasconi e attribuendo al PD la decisione di eliminare la coppa. Peccato che né il PD né la sindaca abbiano deciso di togliere la coppa dalle mense. Bastava leggere i documenti”. Così in una nota il Pd interviene in merito al dibattito sulla coppa nelle mense scolastiche.

LA NOTA DEL PD

Nel verbale ufficiale della Commissione mensa del 15 gennaio 2026 è scritto nero su bianco: “Una richiesta (scuola primaria Mazzini) di sostituire la coppa con il prosciutto cotto per rischio soffocamento”.

La richiesta è stata avanzata da due insegnanti dopo un episodio in cui un bambino aveva rischiato di soffocare e si era reso necessario praticare la manovra di Heimlich.

Da quella preoccupazione è nata una valutazione all’interno degli organismi che si occupano della ristorazione scolastica. Non da una scelta politica della sindaca, della Giunta o del Partito Democratico.

Le indicazioni del Ministero della Salute sul rischio di soffocamento

E il rischio di soffocamento non è certo un’invenzione piacentina.

Le Linee di indirizzo del Ministero della Salute per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica inseriscono espressamente “salumi e prosciutto” tra gli alimenti cui prestare particolare attenzione, raccomandando di tagliarli in pezzi piccoli, massimo un centimetro, e somministrarli singolarmente.

Il Ministero cita inoltre espressamente il prosciutto crudo tra gli alimenti che possono sfilacciarsi aumentando l’adesione alle mucose.

La richiesta del Comune di Piacenza di reintrodurre la carne di maiale

Di fronte a una polemica montata fino a livello nazionale, il Comune di Piacenza ha chiesto che la carne di maiale venga reintrodotta nel menù, naturalmente nel rispetto delle valutazioni tecniche e delle indicazioni di sicurezza.

Ora però siamo curiosi di vedere se, dopo un episodio concreto di soffocamento e alla luce delle indicazioni nazionali, anche i Comuni della provincia amministrati dal centrodestra chiederanno di reintrodurre la coppa nelle proprie mense, assumendosi la responsabilità amministrativa di quella scelta.

Perché fare un post sui social è facile. Amministrare significa assumersi responsabilità vere.

“La coppa piacentina è un’eccellenza del nostro territorio”

La coppa piacentina è un’eccellenza del nostro territorio e nessuno la sta mettendo in discussione.

Qui non è mai stato in discussione il valore della coppa: è stata affrontata una questione di sicurezza dei bambini.

Trasformarla in “il PD toglie la coppa dalle mense”, arrivando a utilizzare il volto della sindaca di Piacenza per una campagna nazionale, significa costruire una polemica politica su una vicenda nata dalla preoccupazione di due insegnanti dopo il soffocamento di un bambino.

La richiesta di rettifica e di scuse alla Lega nazionale

Ora che i fatti sono chiari, dalla Lega nazionale ci aspettiamo la stessa velocità nel rettificare.

E magari delle scuse. Non al PD: alle insegnanti e alle famiglie che quella preoccupazione l’hanno vissuta davvero.