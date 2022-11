Tre arresti cardiaci in poche ore: muore una donna di 36 anni a Mignano, grave una 37enne a Piacenza

Due giorni tragici per quanto riguarda l’arresto cardiaco. Dopo il dramma accaduto ieri sera, con la morte di un runner di 49 anni lungo lo Stradone Farnese, un altro decesso è avvenuto nel Piacentino, precisamente a Mignano, frazione di Vernasca. Una donna di 36 anni si trovava in casa quando è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Sul posto, gli operatori sanitari hanno inviato anche l’eliambulanza ma per la ragazza non c’era già più nulla da fare. Un altro arresto cardiaco ha colpito un’altra giovane donna, una 37enne: quest’ultima si trovava in un bar di viale Dante quando è stata colta da malore. Condotta al pronto soccorso si trova in gravi condizioni.