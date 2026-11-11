Treni Milano-Piacenza, Tagliaferri (FdI): “Pendolari stipati, servono dati sull’affollamento e controlli effettivi”

“Viaggiare quotidianamente tra Milano e Piacenza non può significare affrontare condizioni di affollamento tali da compromettere il comfort e la qualità del servizio. Le segnalazioni sulle condizioni di viaggio ripropongono una questione che interessa i pendolari: i convogli impiegati nelle fasce di maggiore frequentazione sono effettivamente adeguati al numero dei passeggeri? E soprattutto, chi verifica questa corrispondenza e quali interventi vengono adottati quando emergono criticità?”.

A intervenire è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha predisposto una specifica richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione a risposta scritta sull’affollamento dei collegamenti ferroviari della direttrice Milano–Piacenza.

Sovraffollamento ferroviario, la richiesta di dati su passeggeri e posti disponibili

“Non intendiamo limitarci alla denuncia dei disservizi. Vogliamo dati verificabili: quanti passeggeri viaggiano sulle singole corse, quanti posti sono effettivamente disponibili, quali composizioni vengono utilizzate e quante segnalazioni di sovraffollamento siano state raccolte. È necessario conoscere anche quali controlli vengano effettuati dalle autorità competenti e quali provvedimenti seguano agli eventuali scostamenti rispetto agli standard di servizio”.

Mobilità piacentina, dalle fermate di Cadeo e Pontenure alla sicurezza ferroviaria

Tagliaferri sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un più ampio lavoro istituzionale sulla mobilità piacentina.

“Da mesi seguiamo le problematiche del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, dai collegamenti utilizzati dagli studenti alle fermate di Cadeo e Pontenure, fino alla sicurezza del personale ferroviario e alla regolarità della circolazione. Su questi ultimi aspetti abbiamo già ottenuto riscontri dalla Giunta attraverso le pratiche di accesso agli atti 344 e 351 del 2026. Ora affrontiamo un problema distinto, che riguarda la capacità ordinaria dei convogli rispetto alla domanda dei pendolari”.

Collegamenti interregionali, il nodo delle responsabilità tra Emilia-Romagna e Lombardia

Particolare attenzione viene dedicata ai collegamenti interregionali e alla corretta individuazione delle responsabilità.

“La direttrice Milano–Piacenza interessa servizi e contratti che coinvolgono soggetti diversi. Non sarebbe corretto attribuire indiscriminatamente ogni criticità alla Regione Emilia-Romagna, a quella Lombardia oppure al gestore dell’infrastruttura. È invece necessario verificare quali servizi ricadano nei rispettivi contratti, quali dati vengano condivisi e quali forme di coordinamento siano previste per tutelare gli utenti che attraversano quotidianamente il confine regionale”.

Qualità del servizio ferroviario, il confronto con Lombardia, Piemonte e Veneto

Il consigliere richiama inoltre le esperienze di altre Regioni.

“Lombardia, Piemonte e Veneto mettono a disposizione strumenti di rilevazione delle frequentazioni, monitoraggio della qualità e verifica degli obblighi contrattuali. Occorre confrontare questi strumenti con quelli utilizzati in Emilia-Romagna, sulla base di indicatori omogenei. Non ci interessano classifiche costruite con numeri non confrontabili, ma capire quali sistemi consentano di individuare tempestivamente i problemi e correggerli”.

Pendolari piacentini, Tagliaferri: “Chi paga un abbonamento deve poter contare su un servizio adeguato”

“La questione non è soltanto quanti treni circolino – conclude Tagliaferri – ma se la capacità realmente offerta sia adeguata alle persone che li utilizzano, specialmente nelle fasce pendolari. Chi paga un abbonamento deve poter contare su un servizio organizzato, monitorato e rispondente alle esigenze quotidiane. Chiediamo trasparenza sui dati e interventi concreti da parte di ciascun soggetto per quanto di propria competenza. I pendolari piacentini meritano risposte documentate e risultati verificabili”.