Iren, l’utile netto raggiunge i 222 milioni di euro: crescita dell’1,2 per cento

Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 settembre 2026.

“I risultati dei primi nove mesi confermano ancora una volta la validità della nostra strategia di rafforzamento delle attività regolate e semi-regolate, che rappresentano oggi il 74% dell’EBITDA e assicurano maggiore stabilità al Gruppo anche in un contesto esterno volatile. L’EBITDA cresce del 2,4% e l’Utile Netto di Gruppo dell’1,2%, confermando la solidità della performance del Gruppo. Infine, l’accelerazione registrata nel terzo trimestre, in linea con le nostre attese, ci consente di confermare la guidance per il 2026 e di proseguire con determinazione nel percorso di crescita delineato dal nuovo Piano Industriale”, commenta Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo del Gruppo Iren.

“Eccellenza operativa”

Gianluca Bufo, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo, ha dichiarato: “I risultati dei primi nove mesi confermano l’efficacia delle leve su cui abbiamo scelto di investire per sostenere la crescita, l’eccellenza operativa e il rafforzamento delle infrastrutture strategiche. L’EBITDA raggiunge 1,027 miliardi di euro, con 25 milioni di crescita organica e 17 milioni di sinergie, mentre i CAPEX tecnici crescono di quasi il 6% a 647 milioni di euro e sono destinati in particolare al ciclo idrico (+5%), alla distribuzione elettrica (+6%), agli impianti ambientali e alla trasformazione digitale del Gruppo (+16%). Tale dinamica conferma la capacità del Gruppo di coniugare investimenti, efficienza e crescita, sostenendo anche l’Utile Netto, che raggiunge 222 milioni di euro.”

Moris Ferretti, Vicepresidente esecutivo del Gruppo, ha dichiarato: “Pur operando in un periodo complesso continuiamo a coniugare crescita industriale, sostenibilità e attenzione alle comunità in cui operiamo. In coerenza al piano industriale approvato, la massima attenzione continuerà ed essere dedicata agli investimenti sui territori. Nei primi nove mesi dell’anno sono entrate nel Gruppo oltre 350 nuove persone a tempo indeterminato, a conferma della volontà di investire nelle competenze e nella stabilità del lavoro. Nel settore ambientale, raggiungiamo una raccolta differenziata media del 71%, con punte dell’84%: numeri che raccontano territori sempre più virtuosi e una crescente capacità di trasformare i rifiuti in nuove risorse.”

Gruppo Iren: ricavi consolidati a 5.015 milioni di euro

I Ricavi consolidati al 30 settembre 2026 sono pari a 5.015,1 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto ai 4.839,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Tra i principali fattori di crescita figura l’incremento dei ricavi energetici, sostenuto dall’aumento dei prezzi delle commodity, con un impatto positivo di oltre 350 milioni di euro, parzialmente compensato dall’effetto dei minori volumi delle forniture energetiche, pari a 270 milioni di euro.

EBITDA in aumento del 2,4%: gli effetti dello scenario energetico

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ammonta a 1.027,3 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto ai 1.003,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Lo scenario energetico è stato caratterizzato da un’elevata volatilità dei prezzi delle commodity, con andamenti divergenti nei singoli mesi ed effetti complessivamente positivi sui margini di produzione. Tali benefici sono stati in parte attenuati dall’elevato livello di copertura sulle commodity energetiche, definito anticipatamente nel corso del 2025.

Nel complesso, l’andamento dei prezzi ha avuto un impatto positivo sul margine di produzione energetica pari a 12 milioni di euro. A fronte degli effetti positivi dello scenario energetico, le minori quantità prodotte hanno inciso negativamente sul risultato per circa 30 milioni di euro.

Produzione idroelettrica in calo del 24%: pesano manutenzioni e scarsa idraulicità

La flessione ha riguardato in particolare la produzione idroelettrica (-24%), penalizzata dagli interventi di manutenzione straordinaria sui bacini, che ne hanno comportato il completo svuotamento a fine 2025, e dalla scarsa idraulicità di quest’anno. Rispetto ai primi nove mesi del 2025, la riduzione dei volumi idroelettrici ha determinato un impatto negativo di 28 milioni di euro per la minore produzione e di 7 milioni di euro per i minori certificati verdi.

Questi effetti sono stati solo parzialmente compensati dall’aumento della produzione fotovoltaica (+4 milioni di euro), sostenuto anche dall’entrata in funzione, a settembre 2025, dell’impianto di Noto e, a marzo 2026, di un impianto in provincia di Bologna.

Contribuiscono positivamente al margine il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (+18 milioni di euro) e il corrispettivo del Capacity Market (+3 milioni di euro).

Vendita di gas, energia elettrica e servizi Iren Plus

L’attività di commercializzazione delle commodity energetiche registra una flessione di 5 milioni di euro, riconducibile all’attesa riduzione dei margini sulla vendita di gas (-7 milioni di euro), dovuta prevalentemente ai minori volumi venduti, e di energia elettrica (-1 milione di euro). Tale flessione è solo parzialmente compensata dal contributo della vendita degli altri servizi a marchio Iren Plus (+3 milioni di euro).

Servizio idrico e reti elettriche: il contributo alla crescita

La crescita organica del Servizio Idrico Integrato della BU Reti contribuisce positivamente al margine per 11 milioni di euro, principalmente grazie ai riconoscimenti tariffari legati agli investimenti effettuati negli anni precedenti, oltre che ad effetti regolatori positivi per circa 5 milioni di euro, parzialmente compensati dall’assenza dei riconoscimenti biennali sulla qualità tecnica e commerciale registrati nel 2025.

Le attività sulla distribuzione gas registrano una contrazione dei margini pari a 11 milioni di euro, legate al venir meno delle sopravvenienze legate alla Del. ARERA n. 570 registrate nel corso del 2025. Le reti elettriche incrementano la marginalità di circa 7 milioni di euro, per effetto dell’incremento dei vincoli e dell’efficientamento dei costi operativi.

Anche il settore Ambiente registra un miglioramento, riconducibile principalmente agli impianti di valorizzazione della raccolta differenziata. Oltre ad aver conseguito miglioramenti operativi, questi impianti hanno beneficiato di importanti conguagli tariffari relativi a periodi precedenti.

La variazione del margine per le singole business unit è così articolata: Ambiente +13,7%, Reti +2,0%, Mercato -0,9% ed Energia -4,7%.

Risultato operativo e utile netto di Gruppo

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 411,1 milioni di euro, in aumento del +2,4% rispetto ai 401,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Nel periodo si sono registrati maggiori ammortamenti per 17 milioni di euro relativi all’entrata in esercizio di nuovi investimenti, minori accantonamenti al fondo svalutazione crediti per 1 milione di euro, minori accantonamenti al fondo rischi e maggiori rilasci fondi per 4 milioni di euro, parzialmente compensati da maggiori svalutazioni per 2 milioni di euro.

L’Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti si attesta a 221,7 milioni di euro, in crescita (+1,2%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando si attestava a 219,0 milioni. La crescita riflette l’andamento del risultato operativo e le maggiori imposte legate all’incremento straordinario dell’aliquota fiscale.

Indebitamento finanziario netto a 4.416 milioni di euro

L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 4.416 milioni di euro al 30 settembre 2026, in aumento di 194,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (+4,6%). L’incremento è da ricondursi al pagamento dei dividendi e alla crescita, in parte stagionale, del circolante. Si segnala inoltre l’incasso derivante dalla cessione a COGESI del ramo relativo al Servizio Idrico Integrato della provincia di Cuneo pari a 68 milioni di euro, parzialmente compensato dal consolidamento di ETAmbiente per 28 milioni di euro.

Investimenti tecnici per 647 milioni di euro

Gli investimenti complessivi realizzati nel periodo ammontano a 647 milioni di euro di investimenti tecnici (+5,5%) e 31 milioni di euro di investimenti finanziari riconducibili l’acquisto di partecipazioni, in particolare ETAmbiente.

Reti idriche ed energetiche: EBITDA a 412,3 milioni

Il Margine Operativo Lordo ammonta a 412,3 milioni di euro in aumento del +2% rispetto ai 404,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025 ed è riconducibile prevalentemente alla crescita organica legata all’incremento dei vincoli tariffari del Servizio Idrico Integrato in seguito agli investimenti effettuati negli esercizi precedenti.

Nel corso dei primi nove mesi del 2026 il Gruppo ha distribuito 3.005 GWh di energia elettrica, 738 milioni di metri cubi di gas e ha venduto 142 milioni di metri cubi di acqua.

Reti, investimenti per quasi 293 milioni tra acqua, elettricità e gas

Al 30 settembre 2026 gli investimenti lordi del settore ammontano a 292,9 milioni di euro in crescita del +5,2% rispetto ai 278,5 milioni di euro dello scorso anno. I principali investimenti sono stati destinati alla realizzazione, sviluppo e manutenzione straordinaria della rete e degli impianti del servizio idrico integrato e al riammodernamento di impianti di depurazione delle acque reflue, all’attività di rafforzamento della resilienza della rete di distribuzione elettrica e alla costruzione di nuove cabine primarie, al rinnovo con protezione catodica e all’installazione di misuratori elettronici nella rete gas.

Ambiente: EBITDA in crescita del 13,7%

Il Margine Operativo Lordo ammonta a 227 milioni di euro, in aumento del 13,7% rispetto ai 199,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. L’incremento è riconducibile al miglioramento della marginalità delle attività di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata e ai maggiori margini dei termovalorizzatori, che hanno beneficiato sia del miglioramento dell’attività operativa sia di conguagli tariffari relativi ad anni precedenti. Questi effetti positivi sono stati parzialmente compensati dalla flessione dei margini delle attività di smaltimento in discarica, contrazione dovuta alla saturazione delle volumetrie autorizzate e alla conseguente riduzione delle quantità conferite.

Nel corso dei primi nove mesi del 2026, i rifiuti gestiti sono stati pari a circa 3.018 mila tonnellate.

Rifiuti, investimenti negli impianti di trattamento e riciclo

Al 30 settembre 2026 gli investimenti lordi realizzati nel settore ammontano a 91,9 milioni di euro, in diminuzione del -18,7% rispetto ai 113,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025, e sono relativi all’acquisto di mezzi ed attrezzature della raccolta rifiuti e alla realizzazione di impianti di trattamento; in particolare, tra questi ultimi si evidenzia il completamento dell’impianto FORSU di La Spezia, la manutenzione del WTE di Parma e dell’impianto di riciclo plastica di San Giorgio di Nogaro.

Energia: EBITDA a 189 milioni, in flessione del 4,7%

Il Margine Operativo Lordo del settore ammonta a 189 milioni di euro in flessione del -4,7% rispetto ai 198,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Lo scenario energetico è stato caratterizzato da un’elevata volatilità dei prezzi delle commodities: un’impennata da febbraio, anche per le tensioni geopolitiche internazionali, una flessione in aprile e maggio e nuovi rialzi in giugno, per fattori climatici, e nel periodo estivo, per l’aggravarsi delle tensioni internazionali.

L’effetto positivo sui margini di produzione elettrica, attenuato dalle elevate coperture effettuate nel 2025 a tutela dei margini, è stato interamente compensato dall’impatto dei minori volumi produttivi, in particolare idroelettrici (-24%), legati anche al basso livello dei bacini a inizio esercizio e alla scarsa idraulicità del 2026.

Rispetto al corrispondente periodo del 2025, aumentano i ricavi del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), sostenuti dalle maggiori esigenze di bilanciamento di sistema, e del Capacity Market.

Il margine della produzione di calore per il teleriscaldamento migliora lievemente grazie all’effetto positivo dei prezzi, che ha interamente compensato l’impatto economico dei minori volumi venduti. Sono in calo le attività di efficientamento energetico legate ai cantieri del “Superbonus 110%” per le Onlus, conclusosi il 31 dicembre 2025.

Produzione elettrica: crescono gli impianti a gas, calano le rinnovabili

Al 30 settembre 2026 l’energia elettrica venduta è stata pari a 5.847 GWh in aumento del +3,7% rispetto a 5.638 GWh dei primi nove mesi del 2025. In particolare, gli impianti a gas hanno venduto 4.759 GWh in aumento del 9,9% rispetto a 4.330 GWh, mentre gli impianti rinnovabili (idroelettrici e fotovoltaici) 1.088 GWh in calo del -16,8% rispetto a 1.308 GWh dello scorso anno.

Teleriscaldamento: aumentano le volumetrie servite

Il calore prodotto ammonta a 1.650,1 GWht, in diminuzione del -4,2% rispetto ai 1.722,2 GWht dei primi nove mesi del 2025 per effetto di una stagione termica meno favorevole che ha negativamente controbilanciato gli sviluppi della rete che hanno portato le volumetrie teleriscaldate a 115,8 Mmc rispetto ai 114,3 Mmc dei primi nove mesi del 2025 (+1,3%).

Al 30 settembre 2026 sono stati realizzati investimenti lordi per 140,6 milioni di euro, in aumento del +30,9% rispetto ai 107,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Tra i principali progetti si evidenziano lo sviluppo delle reti del teleriscaldamento, degli impianti fotovoltaici in area Emilia e Veneto e le attività relative agli aerotermi di Moncalieri e Turbigo.

Mercato: EBITDA a 195,8 milioni di euro

Il Margine Operativo Lordo del settore ammonta a 195,8 milioni di euro in lieve diminuzione del -0,9% rispetto ai 197,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025.

In particolare, il Margine Operativo Lordo della vendita di energia elettrica risulta pari a 105,7 milioni di euro in aumento del +3,4% rispetto ai 102,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Tale miglioramento è da ricondurre prevalentemente all’efficientamento dei costi operativi e alla manifestazione di alcune sopravvenienze che hanno consentito di assorbire gli effetti dei minori margini unitari e delle minori quantità vendute.

Vendita di gas: margini in diminuzione del 10%

Invece, il Margine Operativo Lordo della vendita gas ammonta a 79 milioni di euro, in flessione del -10% rispetto ai 87,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. La contrazione è attribuibile ai minori margini unitari e alle minori quantità vendute a causa della minore propensione al consumo nel periodo invernale. Tali fattori negativi sono stati parzialmente assorbiti dall’efficientamento dei costi operativi.

Energia elettrica commercializzata: i consumi dei diversi segmenti

L’energia elettrica direttamente commercializzata nel corso del periodo è pari a 4.807,4 GWh, in calo (-5,7%), rispetto a settembre 2025 a causa del minor consumo dal mercato libero (-5,9%) con un decremento sia del segmento retail e small business (-3,1%) sia del segmento grossisti (-67,9%), controbilanciato dalla crescita del segmento business (+17,2%). Il mercato della maggior tutela, invece, risulta in crescita (+4,8%).

Sono stati inoltre acquistati 1.590,1 Mmc di gas sostanzialmente in crescita +3,8% rispetto allo scorso anno.

Al 30 settembre 2026 sono stati realizzati investimenti lordi per 76,3 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto ai 65,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025.

Le previsioni di Iren per la fine del 2026

Lo scenario macroeconomico che rimane complesso ed incerto, essendo ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, con effetti di volatilità dei prezzi delle commodities energetiche. In tale contesto, i principali fattori di rischio per i risultati del Gruppo riguardano possibili interventi regolatori volti a mitigare l’elevato livello dei prezzi energetici nonché i fattori climatici, come l’assenza di precipitazioni ed il verificarsi di temperature miti nel periodo autunnale.

Piano industriale 2026: investimenti previsti per quasi un miliardo di euro

Il Gruppo prevede di realizzare nel 2026 investimenti pari a quasi un miliardo di euro, in linea con il piano strategico approvato a ottobre 2026, che si concentreranno nelle “infrastrutture strategiche” e principalmente sulla BU Reti per incrementare la resilienza delle reti di distribuzione elettrica, oltre che sul servizio idrico integrato per la costruzione di nuovi depuratori e l’ammodernamento delle infrastrutture per una gestione più efficiente e una conseguente riduzione delle perdite idriche.

Nell’ultimo trimestre dell’anno, stanti le attuali condizioni di mercato, si prevede una crescita organica nei settori regolati, la prosecuzione del piano di efficienze e un livello di indebitamento finanziario netto in linea con previsioni definite a Piano Industriale.