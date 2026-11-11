Il liceo Cassinari firma quaranta opere per la prima edizione di Panettone Lab – Panettone d’Autore

Come si racconta un panettone per immagini? Da questa domanda è partito il lavoro delle studentesse e degli studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Grafica del Liceo Artistico Bruno Cassinari di Piacenza per la prima edizione di Panettone Lab – Panettone d’Autore. Il progetto è stato coordinato dal professor Roberto Dapoto. Dei 40 elaborati realizzati, ne sono stati selezionati 12, uno per ciascun espositore. Tutte le opere si potranno vedere nel video accessibile tramite QR code, posizionato su un cavalletto, all’interno della manifestazione.

Agli studenti è stato chiesto di realizzare un’opera originale a partire da ciò che il panettone rappresenta. Alcuni hanno lavorato con il collage fotografico digitale, altri hanno scelto il disegno e l’illustrazione. Tra immagini figurative e composizioni astratte, le opere raccontano l’attesa del Natale, i ricordi che un sapore può riportare alla mente e il gesto di condividere il dolce a tavola.

Per le due classi, la collaborazione è stata un’esperienza di progettazione grafica e artistica destinata al pubblico di una manifestazione cittadina. Il Liceo Cassinari ringrazia Panettone Lab per aver dato spazio al lavoro degli studenti e al loro modo di rileggere una tradizione.

Panettone Lab – Panettone d’Autore nasce a Piacenza per valorizzare il panettone artigianale e far conoscere il lavoro dei pasticceri del territorio. Per due giorni il pubblico potrà incontrare i produttori, assaggiare gratuitamente le loro interpretazioni del dolce natalizio e acquistare o prenotare i prodotti. A ciascuno dei dodici espositori sarà abbinata un’opera del Cassinari, che porterà nel percorso di degustazione lo sguardo degli studenti.

La prima edizione si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 sotto i portici di Palazzo Gotico, in piazza Cavalli a Piacenza, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20. L’ingresso è libero. All’apertura sarà presente la chef stellata Isa Mazzocchi.