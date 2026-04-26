Tropical Coriano – Piacenza 1-0, altra domenica da dimenticare per i biancorossi

Le buone sensazioni viste al “Garilli” con la Pro Sesto sono già un lontano ricordo. Il Piacenza incappa nell’ennesima giornata storta di un campionato in cui raramente ha trovato la continuità. Sono ben 8 le sconfitte stagionali in campionato dei biancorossi. Franzini conferma il 3-5-2, ma con diverse novità nell’11 iniziale: non c’è Bertin che era in dubbio già alla vigilia, al suo posto Ciuffo. Davanti invece di Mustacchio parte Manuzzi assieme a D’Agostino. I ritmi sono blandi e le occasioni poche. Al 35′ il gol che decide la partita: un traversone dal versante destro taglia indisturbato tutta l’area di rigore con la retroguardia piacentina colpevolmente immobile. Pacchioni deve solo correggere di testa e depositare alle spalle di Kolgecaj: per lui è il 12esimo centro stagionale.
Nella prima parte della ripresa gli ospiti spingono il Tropical nella propria metacampo, ma la verve emiliana dura ben poco. I romagnoli riprendono coraggio, galvanizzati dal pubblico di casa e dall’obiettivo salvezza, che fino a poche settimane fa pareva impensabile e che ora diventa quanto meno possibile con i play out sempre più vicini non permette più agli avversari di tornare in partita. Il Piacenza chiuderà il campionato domenica prossima, alle ore 15:00 in casa con il Crema.
Le formazioni
Tropical Coriano (4-3-3): De Gori, Moricoli, Bellavista, Rossi, Fabbri, Malò, Danieli, Piermaria, Barbatosta, Pacchioni, Carnesecchi. All. Scardovi
A disposizione: Pollini, Pasqualini, Brisku B, Anastasi, Enchisi, Pungelli, Capicchioni, Franco, Omakaro
Piacenza: 3-5-2: Kolgecaj, Sbardella, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Ciuffo, D’Agostino, Manuzzi. All. Franzini
A disposizione: Ribero, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Mustacchio, Garnero, Cabri, Pizzi, Trombetta
Stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza
Arbitro Carrisi di Padova
La partita
Primo tempo
Iniziata a Coriano
10′ il Piacenza fa la partita ma senza grandi occasioni
15′ Corner per il Piacenza dalla destra, il colpo di testa, un rimpallo e poi di nuovo corner. Il secondo per il Piacenza.
16′ occasionissima per il Piacenza sul terzo corner un difensore del Tropical toglie letteralmente il pallone dai piedi di Manuzzi che poteva battere a rete.
22′ D’Agostino la mette in mezzo, ma c’è un colpo di testa ad uscire. Attenzione alla ripartenza dei locali, che fortunatamente viene fermata sul nascere.
26′ Ammonito Carnesecchi.
Lord prova il cross sul secondo palo, ma è tutto facile per De Gori.
D’Agostino entra in area da sinistra, ma il pallone si perde tra le braccia del portiere.
35′ Pacchioni di testa corregge in rete un cross che parte dal vertice di sinistra dell’area di rigore, ma c’è una grossa indecisione della difesa del Piacenza che rimane immobile con l’attaccante che segna il suo 12esimo centro stagionale senza troppe difficoltà. Tropical Coriano – Piacenza 1-0.
Punizione per il Tropical. Pallone sul secondo palo, poi ci prova Danieli con un collo esterno destro dai 20m, palla che termina abbondantemente fuori.
Lord entra in area, si accentra, prova il tiro, ma la conclusione viene respinta.
Finisce il primo tempo. Tropical avanti 1-0 in virtù del gol realizzato al 38′ da Pacchioni di testa dopo un cross dalla sinistra, con colpevole mancato intervento del portiere e della difesa biancorossa.
Secondo tempo
Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due formazioni
Il Piacenza sta schiacciando il Tropical nella sua area, ma al momento non riesce a segnare.
53′ D’Agostino prova il tiro da posizione defilata, ma De Gori blocca
55′ Punizione per il Rolo, Tre giocatori in barriera per il Piacenza. Il tiro finisce sulla barriera
62′ Entra Mustacchio per Manuzzi
63′ Calcio d’angolo per il Tropical palla sul primo palo, poi il portiere interviene in due tempi e rinvia.
Entrano Garnero, Zaffalon e Ganz
Corner per il Tropical Coriano
Kolgecaj mette in corner un’altra conclusione del Tropical. Secondo tempo da dimenticare per il Piacenza.
Punizione per il Piacenza. Due uomini in barriera per il Corriano. D’Agostino la mette in mezzo, c’è un rimpallo, facile la presa di De Gori.
80′ Calcio d’angolo per il Piacenza. D’Agostino dalla bandierina, pallone centrale non c’arriva nessuno.
Altro corner per il Tropical.
Finisce qui Tropical Coriano batte Piacenza 1-0