Tropical Coriano – Piacenza 1-0, altra domenica da dimenticare per i biancorossi

Le buone sensazioni viste al “Garilli” con la Pro Sesto sono già un lontano ricordo. Il Piacenza incappa nell’ennesima giornata storta di un campionato in cui raramente ha trovato la continuità. Sono ben 8 le sconfitte stagionali in campionato dei biancorossi. Franzini conferma il 3-5-2, ma con diverse novità nell’11 iniziale: non c’è Bertin che era in dubbio già alla vigilia, al suo posto Ciuffo. Davanti invece di Mustacchio parte Manuzzi assieme a D’Agostino. I ritmi sono blandi e le occasioni poche. Al 35′ il gol che decide la partita: un traversone dal versante destro taglia indisturbato tutta l’area di rigore con la retroguardia piacentina colpevolmente immobile. Pacchioni deve solo correggere di testa e depositare alle spalle di Kolgecaj: per lui è il 12esimo centro stagionale.

Nella prima parte della ripresa gli ospiti spingono il Tropical nella propria metacampo, ma la verve emiliana dura ben poco. I romagnoli riprendono coraggio, galvanizzati dal pubblico di casa e dall’obiettivo salvezza, che fino a poche settimane fa pareva impensabile e che ora diventa quanto meno possibile con i play out sempre più vicini non permette più agli avversari di tornare in partita. Il Piacenza chiuderà il campionato domenica prossima, alle ore 15:00 in casa con il Crema.

Le formazioni

Tropical Coriano (4-3-3): De Gori, Moricoli, Bellavista, Rossi, Fabbri, Malò, Danieli, Piermaria, Barbatosta, Pacchioni, Carnesecchi. All. Scardovi

A disposizione: Pollini, Pasqualini, Brisku B, Anastasi, Enchisi, Pungelli, Capicchioni, Franco, Omakaro

Piacenza: 3-5-2: Kolgecaj, Sbardella, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Ciuffo, D’Agostino, Manuzzi. All. Franzini

A disposizione: Ribero, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Mustacchio, Garnero, Cabri, Pizzi, Trombetta

Stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza

Arbitro Carrisi di Padova

La partita

Primo tempo

Iniziata a Coriano

10′ il Piacenza fa la partita ma senza grandi occasioni

15′ Corner per il Piacenza dalla destra, il colpo di testa, un rimpallo e poi di nuovo corner. Il secondo per il Piacenza.

16′ occasionissima per il Piacenza sul terzo corner un difensore del Tropical toglie letteralmente il pallone dai piedi di Manuzzi che poteva battere a rete.

22′ D’Agostino la mette in mezzo, ma c’è un colpo di testa ad uscire. Attenzione alla ripartenza dei locali, che fortunatamente viene fermata sul nascere.

26′ Ammonito Carnesecchi.

Lord prova il cross sul secondo palo, ma è tutto facile per De Gori.

D’Agostino entra in area da sinistra, ma il pallone si perde tra le braccia del portiere.

35′ Pacchioni di testa corregge in rete un cross che parte dal vertice di sinistra dell’area di rigore, ma c’è una grossa indecisione della difesa del Piacenza che rimane immobile con l’attaccante che segna il suo 12esimo centro stagionale senza troppe difficoltà. Tropical Coriano – Piacenza 1-0.

Punizione per il Tropical. Pallone sul secondo palo, poi ci prova Danieli con un collo esterno destro dai 20m, palla che termina abbondantemente fuori.

Lord entra in area, si accentra, prova il tiro, ma la conclusione viene respinta.

Finisce il primo tempo. Tropical avanti 1-0 in virtù del gol realizzato al 38′ da Pacchioni di testa dopo un cross dalla sinistra, con colpevole mancato intervento del portiere e della difesa biancorossa.

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due formazioni

Il Piacenza sta schiacciando il Tropical nella sua area, ma al momento non riesce a segnare.

53′ D’Agostino prova il tiro da posizione defilata, ma De Gori blocca

55′ Punizione per il Rolo, Tre giocatori in barriera per il Piacenza. Il tiro finisce sulla barriera

62′ Entra Mustacchio per Manuzzi

63′ Calcio d’angolo per il Tropical palla sul primo palo, poi il portiere interviene in due tempi e rinvia.

Entrano Garnero, Zaffalon e Ganz

Corner per il Tropical Coriano

Kolgecaj mette in corner un’altra conclusione del Tropical. Secondo tempo da dimenticare per il Piacenza.

Punizione per il Piacenza. Due uomini in barriera per il Corriano. D’Agostino la mette in mezzo, c’è un rimpallo, facile la presa di De Gori.

80′ Calcio d’angolo per il Piacenza. D’Agostino dalla bandierina, pallone centrale non c’arriva nessuno.

Altro corner per il Tropical.

Finisce qui Tropical Coriano batte Piacenza 1-0







Il pre gara

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy