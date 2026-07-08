Fiorenzuola, tredici nuove estetiste pronte a entrare nel mondo del lavoro: consegnate le qualifiche alla scuola Tutor

Un traguardo che segna la fine di un percorso di studio, ma soprattutto l’inizio di una nuova avventura professionale. È stata una giornata carica di emozione quella andata in scena nella sede di Fiorenzuola della scuola di formazione Tutor, dove si è svolta la cerimonia conclusiva dei corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) della Regione Emilia-Romagna.

Protagoniste della mattinata sono state 13 corsiste del percorso per operatore ai trattamenti estetici. Al termine della cerimonia hanno ricevuto il certificato di qualifica professionale e sono pronte a muovere i primi passi nel mondo del lavoro o a proseguire il proprio percorso di specializzazione.

A consegnare gli attestati è stato il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, affiancato dall’assessore Franco Brauner. Nel suo intervento il primo cittadino ha invitato i ragazzi a guardare con fiducia al futuro: «Oggi raccogliete il frutto dell’impegno e della determinazione dimostrati in questi anni. Da questo momento siete voi a scegliere la strada da percorrere: entrare subito nel mondo del lavoro oppure continuare a investire sulla vostra formazione. Qualunque sarà la vostra decisione, affrontatela con coraggio e fiducia nelle competenze che avete acquisito».

La responsabile della sede di Fiorenzuola, Grazia Marchetta, ha invece voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al percorso formativo degli studenti. «Dietro ogni diploma c’è un lavoro condiviso fatto di studio, sacrificio e collaborazione. Docenti, tutor, coordinatori e studenti hanno costruito insieme un percorso di crescita che va ben oltre le competenze professionali e rappresenta un patrimonio importante per il futuro di ciascuno».

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente di Tutor, Andrea Capellini, e la consigliera del Consiglio di amministrazione Giorgia Signaroldi. Capellini ha ribadito la vocazione della scuola: «Il nostro obiettivo è formare professionisti preparati e persone consapevoli, capaci di affrontare il mercato del lavoro con competenza, responsabilità e passione. Accompagnare i giovani in questo percorso è la missione che guida ogni giorno il nostro lavoro».

Intanto arrivano anche buone notizie per chi desidera seguire la stessa strada. Anche per il prossimo anno scolastico sarà infatti attivato il corso per operatore trattamenti estetici. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a corsi@tutorspa.it oppure contattare la segreteria al numero 0523 981080.

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