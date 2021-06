Un giorno dopo l’altro: uno spettacolo il 19 giugno per ringraziare i sanitari

Un giorno dopo l’altro – per non dimenticare né adesso né dopo. Lo spettacolo è un adattamento teatrale tratto dall’omonimo libro di Guido Mezzera, che è stato pubblicato a novembre del 2020 e distribuito gratuitamente in formato digitale.

Il direttivo del CRAL USL PIACENZA A.P.S. ha pensato a questo spettacolo, per un evento con il quale ringraziare tutti i sanitari che si sono adoperati nell’emergenza che stiamo e stanno ancora vivendo.

Il cortile monumentale di Palazzo Farnese a Piacenza sarà la scenografia, di uno spettacolo che propone prosa, danza e canto.

Sul palco si daranno il cambio alcuni attori della compagnia teatrale amatoriale “iCanzonieri”, le danzatrici dell’Accademia di danza Domenichino da Piacenza e Benedetto Chieffo che canterà alcune canzoni del padre Claudio Chieffo.

Attraverso la recitazione, la danza, le coreografie e il canto, si vuole offrire un contributo simbolico, di bellezza, armonia e profondità a questa serata.

Uno spettacolo, che non è solo un doveroso ringraziamento alle donne e agli uomini, che sono stati gli eroi del quotidiano e dell’anonimato di questi 16 mesi di emergenza sanitaria, ma è anche il racconto di esperienze significative che alcuni hanno vissuto proprio in un tempo così martoriato, apparentemente senza speranza.

Appuntamento ad ingresso gratuito, per il quale è richiesta la prenotazione presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9, che è operativa dal mercoledì al sabato dalle 10.00 alle 13.00, oppure telefonando allo 0523 315578 o scrivendo a biglietteria@teatrogiocovita.it

Nella data dello spettacolo, sarà inoltre allestita una biglietteria direttamente a Palazzo Farnese, attiva dalle tre ore antecedenti a un’ora prima dell’inizio dell’evento.

Per info: 345 616 7195; segreteria@craluslpiacenza.it

Per restare aggiornati: www.craluslpiacenza.it