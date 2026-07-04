Veleia Ragazzi, il 5 luglio 2026 una giornata dedicata ai più piccoli

È una delle novità più significative dell’edizione 2026 del Festival di Teatro Antico di Veleia: Veleia Ragazzi, la sezione del Festival dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, si trasforma quest’anno in un vero e proprio “festival nel festival”, con un’intera giornata di spettacoli, laboratori ed esperienze artistiche pensate per il pubblico più giovane.

Domani, domenica 5 luglio, dalle ore 15 alle 19, l’area archeologica di Veleia – aperta gratuitamente nell’ambito dell’iniziativa Domenica al Museo – diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto dove il teatro dialogherà con il patrimonio storico e paesaggistico, proponendo un programma che riunisce alcune delle espressioni più originali e innovative del teatro contemporaneo per l’infanzia. Un percorso costruito attraverso linguaggi differenti, accomunati dall’alta qualità artistica e dalla capacità di coinvolgere il pubblico in modo diretto e partecipato.

Accanto ai laboratori del Ludobus, che riportano al centro fantasia, manualità e gioco condiviso attraverso il Villaggio del Bamboo e i giochi di una volta, il pubblico potrà scoprire la magia dei Teatrini Lambe-Lambe, minuscoli teatri “in scatola” nei quali, osservando da uno spioncino, ogni spettatore vive un’intima esperienza teatrale capace di aprire universi poetici e immaginifici.

Non mancherà il grande teatro di figura con Il cane infernale del Teatro Medico Ipnotico, uno spettacolo di burattini d’arte in cui raffinata manifattura, ironia, musica e suggestioni mitologiche si intrecciano in una narrazione coinvolgente che celebra il potere salvifico della musica.

A completare il programma sarà Alberi Maestri Kids, spettacolo itinerante ed esperienziale creato site specific per Veleia Ragazzi: un percorso immersivo tra natura, teatro e paesaggio archeologico durante il quale bambini e bambine, guidati da una figura fiabesca e accompagnati da suoni in cuffia, saranno protagonisti di un viaggio poetico alla scoperta del mondo degli alberi.

L’intera giornata è pensata per offrire occasioni di incontro e crescita attraverso il teatro e il gioco, privilegiando esperienze condivise, senza supporti digitali, nelle quali relazione, ascolto, creatività e immaginazione tornano a essere gli strumenti principali con cui esplorare il mondo.

Molte delle attività in programma sono realizzate in collaborazione con ATER Fondazione, a conferma della volontà del Festival di Teatro Antico di Veleia di aprirsi alle collaborazioni e di proporre anche al pubblico più giovane un’offerta culturale di elevata qualità, capace di affiancare ai grandi appuntamenti serali una progettualità specificamente dedicata all’infanzia e alle famiglie.

Per partecipare ai laboratori e agli spettacoli di Veleia Ragazzi è richiesta la prenotazione, telefonando al 324 9297592 oppure scrivendo a info@veleiateatro.com.

Le attività sono gratuite oppure prevedono un biglietto simbolico compreso tra 2 e 5 euro, da versare direttamente domenica 5 luglio a Veleia prima dell’inizio degli spettacoli.

Programma completo e informazioni: www.veleiateatro.com

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