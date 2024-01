Lei rifiuta di indossare il velo islamico, scoppia la lite con il marito: intervengono i carabinieri

Una violenta lite tra marito e moglie, il tutto davanti agli occhi dei figli. Il motivo? Lo ha raccontato la donna stessa ai carabinieri, intervenuti per sedare il litigio. Lei rifiutava di indossare il velo islamico, l’uomo non accettava la sua decisione. I fatti sono accaduti l’altra sera, la notte del 31 dicembre, in un’abitazione di Alseno.

I protagonisti sono due coniugi, tunisini e quindi di religione islamica, lei 23 anni e lui 38. Dalla ricostruzione dei militari, intervenuti sul posto, lei rifiutava di indossare il velo e lui non accettava la sua scelta, accusandola di vestire troppo all’occidentale. Fortunatamente la lite non è degenerata in violenza e i carabinieri si sono limitati a fare da mediatori riportando la calma tra i due, anche perché, come detto, durante il diverbio erano presenti i due figli.