Venerdì la Fiamma Olimpica a Piacenza: “Un grande onore e investimenti per il territorio”. Simone Boiocchi confermato tra i tedofori – AUDIO

Venerdì 16 gennaio sarà Piacenza la protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, ospitando una delle tappe ufficiali del percorso nazionale che sta attraversando il territorio di oltre 300 Comuni italiani. Un evento di grande valore simbolico e partecipativo, che culminerà in una grande festa dello sport aperta a tutta la cittadinanza nel cuore di piazza Cavalli, dove sarà allestito il Villaggio della City Celebration aperto al pubblico a partire dalle 17.

Tra i tedofori sarà presente senza dubbio Simone Boiocchi, runner dell’Atletica Piacenza, vero orgoglio per lo sport piacentino. Ancora da confermare la presenza del nuotatore Giacomo Carini.

L’evento sarà accompagnato e condotto da Andrea Amorini, giornalista sportivo di Radio Sound.

“Una giornata storica per la Piacenza sportiva, ma anche per la Piacenza non sportiva, davvero per tutto il nostro territorio. Dopo aver visto una tappa piacentina del Tour de France, pensavamo di aver raggiunto l’apice a livello di organizzazione di eventi sportivi, ma la Fiamma Olimpica Piacenza è davvero un evento straordinario”, commenta Robert Gionelli, delegato provinciale del CONI.

“Per questo abbiamo voluto invitare i ragazzi delle scuole, gli atleti, i tecnici e i dirigenti sportivi di tutte le nostre società a vivere l’evento lungo il percorso che si smoderà da Piazzale Milano fino a Piazza Cavalli, con questo bellissimo giro all’interno del centro storico. Portare a Piacenza la fiaccola, dopo 25 anni che i giochi olimpici e invernali mancavano nel nostro paese, significa portare non soltanto quelli che sono i valori della cultura sportiva, ma davvero i valori dell’olimpismo, l’amicizia, la fratellanza tra i popoli, la pace, ma anche lo spirito di sacrificio, la capacità di accettare il verdetto di una gara, la lealtà e il rispetto. Quei valori che noi normalmente, anche durante l’anno, attraverso tutte le competizioni sportive, gli allenamenti, cerchiamo di trasmettere ai nostri giovani”.

Il programma della giornata

Intorno al palco centrale dedicato agli spettacoli – su cui si alterneranno anche le autorità, gli esponenti delle realtà del territorio rappresentative del mondo sportivo e delle discipline invernali – tutto sarà rivolto al coinvolgimento del pubblico: un ledwall per proiezioni e dirette live, spazi per la realtà virtuale, il photo booth “Torch Kiss”, installazioni luminose interattive, il simulatore dello sci, aree ristoro e stand dove si potranno trovare i gadget ufficiali dei Giochi, dando a tutti i visitatori l’opportunità di sentirsi protagonisti e vivere un’esperienza immersiva.

La carovana tra le vie del centro

Contestualmente, la carovana olimpica lunga 800 metri si snoderà tra le vie del centro storico, partendo alle 18 da via Maculani per poi raggiungere piazzale Milano, viale Sant’Ambrogio, piazzale Roma, viale Patrioti, piazzale Libertà, Stradone Farnese, via San Vincenzo, via Scalabrini, via Pace, piazza Duomo, via Chiapponi, piazza Sant’Antonino e via Giordani, ritornando quindi su Stradone Farnese e proseguendo lungo via Venturini, viale Malta, piazzale Torino, via Taverna, piazza Borgo, corso Garibaldi e largo Battisti, accompagnata dai 29 tedofori che raggiungeranno piazza Cavalli intorno alle 19.30: il tutto culminerà con l’accensione del braciere olimpico.

“Un’occasione importante per la nostra città”

“Il passaggio della Fiamma Olimpica a Piacenza – sottolinea l’assessore allo Sport Mario Dadati – non è soltanto un grande evento di festa, ma un’occasione preziosa per ribadire quanto lo sport possa essere un motore di inclusione, crescita e coesione sociale. Grazie all’adesione al bando Anci dedicato ai Comuni coinvolti nel percorso della Torcia, abbiamo ottenuto un finanziamento di 15.000 euro che sarà destinato al potenziamento delle attrezzature sportive nei centri comunali: un contributo concreto che lascia alla città una legacy tangibile, migliorando la qualità degli spazi e ampliando le opportunità per tutti”.

“Ma il valore più profondo di questa giornata – prosegue Dadati – risiede nel messaggio che la Fiamma porta con sé: i valori olimpici della lealtà, della solidarietà, del fair play e dell’uguaglianza, capaci di unire persone di culture diverse attraverso lo sport e di ricordarci l’importanza di costruire un mondo più giusto e pacifico. La Fiamma ci invita a credere nell’impegno, nella determinazione e nella bellezza di superare i nostri limiti. In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, è necessario e urgente riflettere su cosa significhi davvero applicare questi valori nella vita quotidiana, trasformandoli in gesti concreti e in scelte che rafforzino la nostra comunità”.

Il percorso di avvicinamento all’evento olimpico è stato accompagnato da un impegno amministrativo strutturato, che il 23 settembre scorso ha visto la Giunta comunale approvare lo schema di convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, rafforzando la collaborazione istituzionale e il ruolo della città all’interno del programma ufficiale dei Giochi.

Come cambia la viabilità

Per consentire l’allestimento del villaggio e garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno previste modifiche temporanee alla viabilità, con possibili deviazioni o temporanee interruzioni del traffico, regolate dalla Polizia Locale.

Già dalle ore 21 di giovedì 15 gennaio, sino al termine della manifestazione (con il disallestimento previsto entro la tarda serata di venerdì 16), sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida, via Illica, via Mazzini (da via Mentana a piazza Cavalli) e nell’area di parcheggio di via XXI Aprile all’intersezione con via Nino Bixio. In piazzetta Sant’Ilario, tre stalli di sosta saranno riservati ai veicoli a servizio della kermesse. Contestualmente, a partire dalle ore 21 di giovedì 15 sarà vietata la circolazione in piazza Cavalli, piazza Mercanti, nel tratto di via Sopramuro tra piazza Cavalli e via Savini, nonché in piazzetta Grida.

Dalle ore 15 di venerdì 16 gennaio, sino al termine dell’evento, divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto di Stradone Farnese tra via Mochi e via Santo Stefano, mentre dalle ore 16 di venerdì 16 gennaio sarà vietata la circolazione nel tratto di via Cittadella da via Mazzini a largo Matteotti, in via XX Settembre (da piazza Cavalli a via San Francesco), nel tratto di via Mazzini da via Mentana a piazza Cavalli e in vicolo Perestrello.

Dalle 16.30 di venerdì 16, l’area di sosta del trasporto pubblico in via Maculani sarà riservata ai mezzi collegati all’evento, inibendone l’uso per i bus sino alle 18.15 circa. Le linee urbane non potranno transitare in piazza Cavalli dalle 21 di giovedì 15 e per tutta la giornata venerdì 16 gennaio: contestualmente al passaggio dei tedofori potranno verificarsi, lungo il percorso, inevitabili rallentamenti.

Anche le postazioni dei taxi in centro storico saranno temporaneamente trasferite in via IV Novembre: gli spazi sosta di via Cavour, già dalle 21 del 15 gennaio, quella di via Sopramuro a partire dalle ore 15 di venerdì 16.

In concomitanza con l’evento sarà inoltre vietata la circolazione, dalle ore 9 fino al termine della manifestazione venerdì 16 gennaio, all’interno della ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) per i veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy