Biometano a Sarmato, il Tar dice no al comitato: l’autorizzazione di Arpae è conforme

Il tentativo del comitato RinnoviAmo Sarmato di fermare la realizzazione dell’impianto di biometano previsto nell’area dell’ex Eridania si è concluso senza successo. Il Tar di Parma ha infatti respinto l’azione legale presentata contro l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae, che nel novembre 2024 aveva autorizzato la società altoatesina Apis Pc1 alla costruzione della struttura industriale.
Secondo i giudici amministrativi, l’iter seguito dall’ente regionale è risultato conforme alla normativa vigente. Per questo motivo, oltre a confermare la validità del provvedimento, il tribunale ha disposto che il comitato ricorrente si faccia carico delle spese processuali.