Villaggio Coldiretti a Bologna, oltre 1200 piacentini tra agricoltori e cittadini: “Un territorio che crede nel Made in Italy”

Oltre 700mila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il Villaggio Coldiretti a Bologna, tra cittadini e turisti italiani e stranieri che hanno affollato eventi, stand enogastronomici e il mercato di Campagna Amica per la grande manifestazione contadina che ha animato il centro del capoluogo emiliano.

Una partecipazione straordinaria, ben oltre le previsioni, per una manifestazione diffusa che ha coinvolto Piazza Maggiore, Palazzo Re Enzo e le vie circostanti con oltre duecento stand dedicati a street food, agriasilo, orti, laboratori didattici, degustazioni, nuove tecnologie e workshop.

Tra i protagonisti della tre giorni, anche il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, ministri, rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico, e tanti volti noti.

Nel corso dell’evento non sono mancati i momenti di riflessione: nel convegno istituzionale del sabato si è discusso della necessità di rafforzare i controlli alle frontiere dell’Unione Europea sui prodotti agroalimentari per tutelare la salute dei cittadini e difendere il Made in Italy dalla concorrenza sleale.

“Tre giorni straordinari, un bagno di folla e un’occasione per parlare del futuro dell’agricoltura e della società”, ha sottolineato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

La partecipazione piacentina

Protagonista anche la delegazione di Coldiretti Piacenza, con oltre 1200 tra agricoltori e cittadini presenti nelle tre giornate del Villaggio. Grande interesse per le attività promosse dalle Donne Coldiretti Piacenza, che hanno curato i laboratori didattici dedicati alla lavanda, alle erbe aromatiche e alle bombe di semi (di pomodoro, grano e zucca con il materiale didattico realizzato dall’artista piacentina Maurizia Gentili), e per gli spazi animati da Terranostra con gli showcooking dei Cuochi Contadini di Campagna Amica, tra cui il presidente degli agriturismi piacentini di Terranostra Paolo Oddi.

Tra i momenti più apprezzati, la premiazione con menzione speciale agli Oscar Green di Stefano Brugnelli per il progetto “Dalle radici di Bobbio, coltiviamo il futuro”, che unisce biodiversità, turismo e innovazione nella Val Trebbia.

Grande interesse, domenica, nella “Tenda dei Rimedi”, per i benefici del miele e il magico mondo delle api, in collaborazione con l’APAP – Associazione Provinciale Apicoltori Piacentini.

Le eccellenze piacentine hanno trovato spazio anche nelle esposizioni di prodotti e in area Enoteca con dieci cantine piacentine protagoniste delle degustazioni.

L’azienda agricola Mulino Bisi era tra protagonisti del mercato di Campagna Amica con ortofrutta e salumi piacentini.

“La partecipazione piacentina è stata entusiasta e compatta, segno di un territorio che crede nel valore della nostra agricoltura e nella forza del Made in Italy”, ha commentato Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza. “Il Villaggio di Bologna ha rappresentato un’occasione unica per mostrare l’impegno, la passione e l’innovazione delle nostre imprese agricole, che ogni giorno contribuiscono a rendere l’Emilia-Romagna una regione d’eccellenza”.

Una festa per l’agricoltura italiana

Durante la tre giorni non sono mancati momenti di solidarietà, come l’iniziativa “Spesa Sospesa” promossa da Fondazione Campagna Amica, che ha donato oltre una tonnellata di prodotti alla Mensa dell’Antoniano. Tra i simboli del weekend anche la preparazione del tortellino più piccolo del mondo, entrato nei Guinness dei Primati, e l’allestimento floreale con oltre diecimila piante e fiori dei florovivaisti italiani.

L’evento, organizzato con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio di Bologna, si è svolto in modo assolutamente regolare, con i massimi livelli di sicurezza nonostante la straordinaria partecipazione di pubblico, grazie alle forze dell’ordine, al Questore di Bologna Antonio Sbordone, al Prefetto di Bologna Enrico Ricci, e al Comune con la polizia municipale guidata dal dirigente Romano Mignani, cui va il ringraziamento della Coldiretti, che hanno garantito un sereno svolgimento dei tre giorni. Presenti anche esponenti delle forze dell’ordine come polizia, carabinieri e guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e della protezione civile che con il loro personale hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

“Una sinergia straordinaria tra istituzioni, Coldiretti e cittadini – ha sottolineato Marco Allaria Olivieri, direttore regionale Coldiretti Emilia-Romagna e delegato confederale di Coldiretti Piacenza– che ha reso possibile un evento di cui tutta la regione può andare orgogliosa”.

Un ringraziamento speciale va alla città di Bologna per l’accoglienza e la straordinaria collaborazione che ha reso possibile un evento di tale portata”, ha detto Luca Cotti, Presidente di Coldiretti Emilia Romagna”. “Un grazie sincero anche a tutti i soci, ai collaboratori e ai volontari che con impegno e passione hanno lavorato insieme per costruire questo straordinario successo collettivo e per realizzare, nello stesso fine settimana, la Giornata Regionale del Ringraziamento, che ha visto una moltitudine di soci provenienti da tutte le province riunirsi nella Basilica Collegiata dei Santi Bartolomeo e Gaetano, nel cuore di Bologna sotto le Due Torri”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy