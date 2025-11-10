Per Cioccolandia 2025 un trionfo di qualità: qualità, un fiume di gente e la verve di Persegani – FOTOGALLERY

La 21° edizione di Cioccolandia, la prima certificata come Sagra di Qualità, si è conclusa a Castel San Giovanni con un’esplosione di dolcezza, simpatia e una folla di gente che anche nella seconda giornata della rassegna, baciata dal sole, ha invaso il comune della Val Tidone. Protagonisti, come sempre, i maxi dolci realizzati artigianalmente dai volontari della locale Pro Loco, organizzatrice dell’evento insieme al Comune piacentino.

Dopo la Torta Rita da cinquemila pezzi distribuiti sabato, ad abbinarsi alle decine di metri di un salame di cioccolato da sette quintali, è stata la montagna di seimila palline di profiterole fatta di bignè sotto una cascata di morbido cioccolato.

Daniele Persegani

Ospite d’onore anche nella giornata di domenica il professore di cucina Daniele Persegani (protagonista della trasmissione Rai “E’ sempre mezzogiorno” che si è cimentato di fronte a una piazza affollata e curiosa nella preparazione dei classici tortelli burro e salvia rivisitati al cioccolato con ripieno di cinghiale e cacao. “Un piatto da leccarsi i baffi” ha assicurato chi li ha assaggiati. Persegani, con la sua verve ironica e disponibilità, non solo ha preparato alcuni piatti innovativi – oltre ai tortelli anche i pisarei sabato sempre in variazione di cacao – ma ha visitato con entusiasmo gli stand della ventina di maestri cioccolatai tra cui quello del partner della manifestazione, la Cioccolateria Bardini, e il laboratorio Cioccobimbi che in due giorni ha permesso a oltre 220 bambini di cimentarsi con la preparazione di biscotti pan di stelle al cioccolato.

Pro Loco: “Molto soddisfatti”

“Siamo molto soddisfatti di come è andata e orgogliosi di ciò che abbiamo fatto anche quest’anno e dei complimenti che abbiamo ricevuto – dice Sergio Bertaccini, Presidente della Pro Loco –. I cambiamenti che abbiamo apportato, la presenza di un personaggio dello spettacolo prestigioso e disponibile come Daniele Persegani, hanno a nostro avviso aggiunto lustro alla nostra manifestazione, così come volevamo che fosse dopo la certificazione di Sagra di Qualità che ci è stata riconosciuta quest’anno. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari della Pro Loco per il grande lavoro anche di quest’anno, a partire dalla preparazione dei dolci che facciamo noi artigianalmente nelle cucine allestite e a norma, ma grazie anche all’amministrazione comunale, al Comitato Vita nel Centro Storico, alle associazioni e a tutti quanti si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione di due giorni, che nella domenica si è svolta in contemporanea con il mercato tradizionale”.

Un fiume di gente

Il fiume di gente, molti provenienti da fuori provincia e regione, ha animato la città per tutta la giornata tra decine di bancarelle, i negozi allestiti ad hoc con l’immagine di Cioccolandia e gli stand di Alpini e associazioni del territorio. “E’ un piacere e una grande soddisfazione riuscire a coinvolgere tutto il sistema socio-economico del territorio – aggiunge Bertaccini – Con tutti loro, le associazioni di categoria e gli operatori istituzionali ed economici del territorio lavoreremo già da domani per realizzare una Cioccolandia sempre più bella. Ci sono cose che possiamo ulteriormente migliorare per venire incontro alle aspettative della gente, ad esempio uno degli obiettivi è di dare la possibilità a sempre più bambini di partecipare ai laboratori di Cioccobimbi, un progetto che abbiamo attivato alcuni anni fa e che ha sempre maggiori richieste di partecipazione”.

“È stato un grande successo – conferma Antonio Laface, presidente provinciale dell’Unpli oltre che volontario della Pro Loco di Castel San Giovanni –. Con la certificazione di Sagra di Qualità abbiamo dato ulteriore impulso a questa manifestazione. C’è stata una grande partecipazione e la gente è davvero contenta. È encomiabile lo sforzo organizzativo della Pro Loco, a partire dalla preparazione artigianale dei dolci e il ringraziamento va rivolto a tutti i volontari. Essere Sagra di Qualità significa anche mantenere vive le antiche tradizioni e valorizzare il territorio. Ringrazio l’UNPLI regionale, presente con il vicepresidente e oggi con l’addetto stampa, dandoci grande supporto. Siamo molto orgogliosi e continuiamo a lavorare”.

