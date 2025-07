Violenza sulle donne, numerosi interventi della Polizia: 11 i codici rossi attivati.

Nelle ultime due settimane vi sono state diverse richieste d’intervento alla Polizia per liti in famiglia o per liti tra persone legate da rapporti sentimentali, avvenute anche per strada, che ha portato in alcuni casi all’attivazione del cd Codice Rosso.

Complice spesse volte anche l’alcool, sono ben 11 i codici rossi attivati dalla Polizia in tale periodo, tutti per l’ipotesi delittuosa di maltrattamenti in famiglia.

Vi è stato un grosso lavoro svolto dalle Volanti per contenere gli agiti violenti degli aggressori e mettere in sicurezza le vittime, anche tramite il collocamento in strutture protette.



In particolare sabato scorso, la Squadra Mobile ha eseguito due ordinanze di allontanamento dalla casa familiare di due uomini residenti a Piacenza di 60 e 40 anni violenti nei confronti delle rispettive compagne.



Inoltre, la Divisione Anticrimine nel medesimo periodo ha ammonito due uomini, residenti a Piacenza di 42 e 36 anni per aver commesso atti persecutori o violenti rispettivamente nei confronti della figliastra o della madre, con l’intimazione a cessare immediatamente i comportamenti, pena l’avvio di un procedimento penale a loro carico e l’eventuale arresto.

Rimane sempre molto alta l’attenzione della Polizia di Stato nell’ambito del costante contrasto alla violenza di genere.

