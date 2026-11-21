Tra il pomeriggio di venerdì 20 novembre e l’alba di sabato 21 novembre, un uomo fermato mentre bloccava le auto in piazzale Roma e un intervento in un bar di via Campagna.

Nella notte i carabinieri sono intervenuti due volte per assistere la stessa persona. Le pattuglie del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piacenza hanno effettuato in città quattro interventi in città che hanno riguardato tre persone in stato di ebbrezza. I militari sono intervenuti su segnalazione dei cittadini e su richiesta del personale sanitario del 118.

Il primo episodio risale alle 17.50 circa di venerdì, quando un cittadino ha segnalato in via Roma un uomo che urlava e fermava le auto in transito. La pattuglia lo ha rintracciato in piazzale Roma mentre, in evidente stato di alterazione, continuava a ostacolare la circolazione. I carabinieri lo hanno fermato e hanno richiesto un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso di Piacenza, dove si è recata anche la pattuglia.

Alle 22.10 una seconda segnalazione è giunta da un bar di via Campagna, dove un uomo in stato di ebbrezza infastidiva il personale e i clienti. All’arrivo dei militari l’uomo si è calmato e si è allontanato autonomamente. L’equipaggio della “gazzella” ha identificato le persone coinvolte e ha ripreso il servizio di controllo del territorio.

Alle 4.30 di sabato, in via Sidoli, un cittadino ha chiesto l’intervento dei carabinieri riferendo che un conoscente lo seguiva e lo provocava. I militari, constatato che l’uomo segnalato era in stato di ebbrezza e faticava a reggersi in piedi, hanno richiesto un’ambulanza. L’uomo, di 31 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale. I carabinieri gli hanno contestato la violazione per ubriachezza in luogo pubblico, lo hanno riaccompagnato a casa e lo hanno affidato alla madre.

Poco più di un’ora dopo, alle 5.30, il 118 ha chiesto il supporto della stessa pattuglia nell’abitazione dell’uomo. La madre aveva chiamato i soccorsi perché il figlio, cadendo, aveva battuto la testa. Al loro arrivo i militari hanno accertato che l’uomo non aveva atteggiamenti violenti. L’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso. Dai primi riscontri non sono emerse lesioni gravi.