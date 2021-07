VO2 Team Pink, Aurora Mantovani e Vittoria Grassi protagoniste in Toscana

A Comeana di Carmignano la “panterina” milanese è sesta Open e quinta Elite, mentre l’Allieva torinese Vittoria Grassi è sesta

Parte con un doppio piazzamento il week end del VO2 Team Pink e del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che domani (domenica) vedrà il piatto forte con la partecipazione al Campionato italiano Donne Juniores su strada a Boario Terme (Brescia), dove la “panterina” Francesca Barale è campionessa uscente.

Oggi (sabato) i riflettori erano puntati sulla località toscana di Comeana di Carmignano (Prato). Nella gara per Donne Open (svoltasi in mattinata e con 87 chilometri da percorrere), la milanese Aurora Mantovani ha centrato il sesto posto assoluto, tagliando il traguardo come quinta Donna Elite. Nelle Allieve, invece, la torinese Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) ha chiuso sesta.

Donne Open

1° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria) 87 chilometri in 2 ore 16 minuti 11 secondi, media 38,331 chilometri orari

2° Giulia Giuliani (GB Junior Team) a 8 secondi

3° Sylvie Truc (GB Junior Team)

4° Anhelina Krasko (Team Minsk)

5° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

6° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink)

7° Giorgia Simoni (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

8° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck)

9° Letizia Brufani (GB Junior Team)

10° Lara Scarselli (GB Junior Team).

Donne Elite

1° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria)

2° Giulia Giuliani (GB Junior Team)

3° Sylvie Truc (GB Junior Team)

4° Anhelina Krasko (Team Minsk)

5° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink)

6° Giorgia Simoni (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

7° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck)

8° Letizia Brufani (GB Junior Team)

9° Lara Scarselli (GB Junior Team)

10° Angela Oro (Team Lady Zuliani)

Classifica Donne Juniores

1° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

2° Virginia Bortoli (Breganze Millenium)

3° Gaia Segato (Breganze Millenium)

4° Elisa Taiti (Zhiraf Guerciotti)

5° Giorgia Giannotti (Vallerbike)

6° Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti)

7° Beatrice Brugnara (Breganze Millenium)

Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 53 chilometri 500 metri in 1 ora 40 minuti 14 secondi, media 32,025 chilometri orari

2° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service) a 19 secondi

3° Smeralda Orecchio (Team Toscano Giarre) a 22 secondi

4° Giulia Coppi (Racing Team Fanelli) a 25 secondi

5° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) a 28 secondi

6° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 31 secondi

7° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti)

8° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

9° Camilla Locatelli (Cesano Maderno)

10° Eleonora Davigo (Ciclistica Bordighera).