Volley – Gas Sales Piacenza, martedì 16 agosto inizia la preparazione pre-campionato

Dopo poco più di tre mesi dall’ultima uscita ufficiale Gas Sales Piacenza torna in palestra martedì 16 agosto alle ore 17,00 per il primo allenamento in vista della stagione 2022-2023.

Saranno pochi i giocatori della nuova rosa già a disposizione di coach Lorenzo Bernardi per preparare il campionato di SuperLega CredemBanca che inizierà il 2 ottobre. Diversi giocatori, infatti, sono impegnati con le rispettive nazionali in vista dei Mondiali in programma dal 26 agosto all’11 settembre in Polonia e Slovenia.

Della prima squadra inizieranno la preparazione sin da subito gli schiacciatori Fabrizio Gironi, Basic Luka, i centrali Edoardo Caneschi e Enrico Cester, il libero Nicolò Hoffer.

Lo staff tecnico che coadiuverà coach Lorenzo Bernardi sin dal giorno del raduno sarà composto dall’Assistant Coach Massimo Botti, dal Preparatore Atletico Davide Grigoletto, dallo scout man Giuseppe Amoroso, dai Medici Carlo Segalini e Francesco Zucchi e dai Fisioterapisti Federico Pelizzari e Federico Usai.

Dalle 16,30 alle 16,55 giocatori (esclusi i nuovi arrivi) e staff tecnico saranno a disposizione dei giornalisti per le interviste.