Volley – Gas Sales Piacenza, Romanò e Scanferla agli Europei con la nazionale azzurra

L’opposto Yuri Romanò e il libero Leonardo Scanferla prenderanno parte con la maglia dell’Italia ai campionati europei che avranno inizio lunedì 28 agosto a Bologna. I due giocatori di Gas Sales Piacenza sono stati inseriti dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi nel gruppo dei 14 che vestiranno l’azzurro alla ricerca del bis continentale dopo la vittoria del 2021.

Niente da fare, invece, per l’atro biancorosso Fabrizio Gironi, rimasto fino all’ultimo con i compagni ma non ha superato l’ultimo taglio.

“L’ultima scelta che restava da prendere era quella sull’opposto, ho voluto sfruttare il Memorial Wagner per avere le idee più chiare. La scelta è ricaduta su Bovolenta, tra i nostri compiti c’è anche quello di dover fare delle scelte, mi viene da pensare che noi allenatori tante volte alimentiamo sogni ma a volte purtroppo ci tocca anche doverli sospendere. Ci tengo a ringraziare Gironi, che è stato importante per tutta l’estate, ha dato l’anima in ogni momento. Non è stato facile comunicare questa decisione, ma devo davvero ringraziarlo per quanto ha dato in questo periodo. Ci tengo però a sottolineare che queste sono scelte che riguardano questa competizione, non sono bocciature”.