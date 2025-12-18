Volley – Gas Sales Piacenza, sabato con Verona prima di ritorno: curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza sarà impegnata sabato 20 dicembre (ore 18.00) al PalabancaSport per affrontare Rana Verona nell’anticipo della prima giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.
Sfida numero 23 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 22 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Del Monte Coppa Italia SuperLega e Play Off Scudetto. Il bilancio è di 14 successi per i biancorossi, mentre in 8 occasioni è stato il sestetto scaligero ad esultare. In questa stagione nella gara d’andata si è imposta la formazione scaligera per 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20) mentre nella scorsa stagione le due formazioni si sono già affrontate sei volte: due in Regular Season, nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia e tre volte nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Verona. Tre vittorie per Piacenza tutte nei Play Off Scudetto e tre vittorie per Verona.
Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata della stagione 2022-2023 quando, al PalabancaSport, Verona si impose al tie break (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 22-24) e la partita registrò 232 punti globali.
Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della stagione 2022-2023: Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega il secondo parziale andò ai veneti davanti al pubblico amico per 33-31, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a imporsi al tie break e accedere alla Final Four della manifestazione che poi vinse a Roma in finale con Trento.
Il parziale più agevole nelle sfide, Gas Sales Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport nella stagione 2021-2022 nella semifinale dei Play Off 5° Posto: il secondo set finì 25-11.