Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cerca la prima vittoria contro la Fas Albisola

Primo appuntamento casalingo stagionale per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che domani (sabato) alle 18 scenderà in campo a Monticelli per sfidare la Fas Albisola nella seconda giornata del girone A. All’esordio, i ragazzi di Gabriele Bruni hanno ceduto 3-1 ad Acqui Terme contro la quotata Negrini Cte lottando nell’arco del match senza tuttavia tornare in riva al Po con punti in tasca. Ora l’occasione – complice il fattore campo – per provare a sbloccare la classifica.

L’avversario

La Fas Albisola arriva all’appuntamento dopo il ko inaugurale in casa contro Parella Torino (0-3) e a Monticelli cercherà i primi punti della stagione.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.