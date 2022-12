Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, ultima trasferta stagionale contro il Galaxy Volley

Decima giornata del girone d’andata del campionato nazionale di serie B2, girone F. Sabato 10 dicembre alle 19 la formazione piacentina affronterà in trasferta il Galaxy Volley Collecchio

Ritornata al successo in campionato contro la Pallavolo Alsenese nel derby Piacentino, la squadra di coach Matteo Capra affronterà l’ultima trasferta stagionale sul campo del Galaxy Volley Collecchio e cercherà di consolidare la terza posizione in classifica. A sondare l’umore della Pallavolo San Giorgio è l’assistente tecnico Paolo Volpini: “

Sesta in classifica con 13 punti, frutto di 5 vittorie e 4 successi, il Galaxy Volley Inzani è allenato da coach Paolo Scaltriti e nell’ultimo turno è stata sconfitta al quinto set dalla Calanca Persiceto ma è tra le mura di casa che la formazione parmense sta costruendo le sue vittorie con 4 successi interni. In B2 i precedenti sono due e si sono giovati la scorsa stagione ed il bilancio è di un successo a testa. Dirigeranno Fabio Palmieri e Luca Camarda, fischio d’inizio ore 19, presso il Palsport Lionello Leoni a Collecchio, Parma.

Classifica

Fumara Miovolley 27 punti (9-0); Cai Volley Stadium (7-2) 22; Pall. San Giorgio 19 (6-3) 19; Davis Veman 2c 17 (5-4); Arbor Interclays Reggio Emilia 15 (5-4); Galaxy Inzani Parma 13 (5-4); Moma Anderlini Modena 13 (4-4); 12; Rossetti Market Conad Alsenese (4-5) 11; Fos Wimore 11 (4-5); Pol. Riva (3-5) 10; Giusto Spirito Rubiera (3-4) 9; Inox Meccanica sul Mincio (3-5) 8; Calanca Persiceto 4 (2-7); Vtb Aredici Bologna 2 (0-8).

Serie D

Questa sera, alle 21.15, scende in campo il Volley SangioPode che presso la palestra comunale di Podenzano sfiderà il Montebello per cercare la terza vittoria consecutiva.

Costanza Maronati saluta il club

La società Pallavolo San Giorgio Piacentino rende noto di aver interrotto il rapporto di collaborazione con la schiacciatrice lombarda

La Pallavolo San Giorgio saluta Costanza Maronati, la schiacciatrice lombarda, arrivata lo scorso agosto, per motivi personali non proseguirà più la stagione in terra piacentina. La dirigenza augura a Costanza le migliori fortune in ambito non solo sportivo ma anche professionale.