Volley, Serie B – Un altro centrale per la Canottieri Ongina: Lorenzo Mari

La Canottieri Ongina dà il benvenuto a Lorenzo Mari, centrale classe 2003 originario di Cremona e uno dei tanti volti nuovi del roster piacentino di serie B maschile.

Nato il 5 ottobre a Cremona, è alto un metro e 90 centimetri e ha iniziato a giocare a 13 anni a Pizzighettone nello Spazio Fitness, dove è rimasto fino a due stagioni fa. Nell’estate 2024, il passaggio in B alla BCO Crema, mentre ora resta in categoria passando sulla sponda piacentina del Po a Monticelli d’Ongina.

Le parole del giocatore

“Già da avversario vedevo un ottimo ambiente e una squadra organizzata e l’ho vista come una realtà stimolante. Sicuramente la Canottieri Ongina è una formazione di livello in categoria, ero molto curioso di mettermi alla prova in un contesto ambientale del genere”.

Afferma il direttore sportivo Donato De Pascali

“All’interno di un reparto in cui nella scorsa stagione abbiamo sofferto particolarmente per una serie di circostanze non fortunate, accogliamo Lorenzo che è un atleta del territorio e che raggruppa a sé tutte le qualità che in un giovane pallavolista è importante raccogliere. Parliamo di caratteristiche tecniche ampie essendo un centrale abile anche nel servizio jump spin e che in passato all’interno del suo percorso giovanile si è già cimentato anche in altro ruolo, degli aspetti correlati alla volontà di crescere per potersi stabilizzare definitivamente in categoria, e degli ambiti di disponibilità a 360°. Valori che sono emersi nei colloqui in cui si è dimostrato perfettamente solidale nel sostenere l’ambizione di tutto il gruppo squadra che stiamo andando ad allestire”.

