Volley, Serie B – Una Canottieri Ongina opaca cede a Soliera (3-0)

Una Canottieri Ongina opaca incassa una netta sconfitta esterna in terra modenese al cospetto della Tecnoarmet Soliera (3-0). Per la squadra di Gabriele Bruni, due parziali -i primi due – sfuggiti ai vantaggi, mentre il 25-22 locale ha fatto calare il sipario sulla contesa.
“Ancora una volta – l’amaro commento di coach Bruni a fine match – facciamo e disfiamo a nostro piacimento, è stato un match dove tantissimi errori nella nostra metà campo hanno segnato ognuno dei tre set giocati. Purtroppo è un problema che ci trasciniamo da inizio stagione, non riusciamo a venircene a capo ed è una situazione reiterata. C’è un grosso rammarico, ma ormai anche questo aspetto lascia un po’ il tempo che trova e soprattutto perplessità su ciò che stiamo facendo”.
Per i gialloneri piacentini (settimi in classifica con 28 punti) il prossimo match sarà casalingo: sabato alle 18 a Monticelli arrivano i bresciani del Team Volley Cazzago Adro, quart’ultimi a quota 22.
TECNOARMET SOLIERA-CANOTTIERI ONGINA 3-0
(26-24, 27-25, 25-22)
TECNOARMET SOLIERA: Bellei 1, Brizzi 17, Ferrari 6, Benincasa 16, Bevilacqua 3, Battilani 4, Cavazza (L), Motta, Cuda, Magnani 5. N.e.: Viola, Bertoli, Pramarzoni, Angiolini (L). All.: Malservisi
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 12, Cucchi 10, Paratici 5, Reyes 16, Imokhai 3, Mandoloni 3, Rosati (L), Mari, Boschi, Morchio 3, Ruggeri 3. N.e.: Battaglia, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni