Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica parte forte ma cede alla distanza: Bologna passa sul 3-1 nella diciottesima di B2

Il primo set strappato alle padrone di casa, una partita che la Volley Academy Piacenza interpreta con grande intensità ma nella quale deve arrendersi sulla distanza di quattro parziali: questa la fotografia della trasferta di serie B2 delle under 18 in maglia Nordmeccanica, una trasferta che offre diversi spunti positivi in vista della prossima, difficile, gara interna con la capolista Modena Volley.

Partenza convincente della VAP che allunga (5-11) mantenendo il polso del set (9-16) e lasciando un buon margine sulle bolognesi (14-20): basta un pallone per decidere le sorti del parziale che si chiude con lo score di 20-25.

Il secondo set si apre e prosegue nel segno dell’equilibrio ma lo strappo più importante è quello di Bologna che dopo il quindici pari trova il vantaggio (17-16) senza concedere più spazio alla Nordmeccanica che alza bandiera bianca sul 25-16.

Terzo parziale con la VAP che ritrova gioco e aggressività (9-12): il Volley Team Bologna risponde colpo su colpo per un finale decisamente combattuto e aperto ad ogni risultato: la spuntano le padrone di casa con la stoccata del 25-23.

Avvio di segno opposto nel quarto e decisivo parziale con la Academy che si ritrova ad inseguire il VTB (13-12). Finale combattuto proprio come nel set precedente con la Nordmeccanica che viene superata soltanto sul 25-23.

VTB ECO TERMO LOGIC-NORDMECCANICA VAP 3-1

(20-25; 25-16; 25-23; 25-23)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Ferri, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Borri, Glavina, Sandonà. All. Fanni

Battuta di arresto per le under 16 della DM Idrosanitaria: in serie C passa Oasi Energy Noceto

Si chiude dopo tre vittorie consecutive la striscia positiva delle under 16 VAP in serie C superate dall’Oasi Energy Noceto che riesce ad imporsi nel campo di casa.

La DM Idrosanitaria non mette in mostra lo smalto delle ultime uscite nelle quali era riuscita a conquistare con grande determinazione due scontri salvezza con Rubierese e Team 03: Noceto scende in campo in una serata quasi di grazia in difesa rintuzzando gli attacchi della VAP che non riesce ad incidere.

La Academy trova poche risposte in ricezione e a muro: nel terzo parziale sono le ragazze di coach Maggipinto a mettere testa e score avanti ma la formazione parmense rientra e chiude la partita con il punto del 25-21.

OASI ENERGY NOCETO-DM IDROSANITARIA VAP 3-0

(25-20; 25-22; 25-21)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

