Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio affronta il Centro Volley Reggiano

Trasferta impegnativa nel reggiano per la squadra di coach Matteo Capra: domani, sabato 18 aprile, la Pallavolo San Giorgio affronterà il Centro Volley Reggiano, terz’ultimo in classifica e in piena lotta per evitare la retrocessione.

Il punto conquistato a Forlì, dopo una rimonta da 0-2 fino al tiebreak, ha permesso a They e compagne di muovere la classifica. Ora però servirà un risultato pieno per consolidare la posizione a metà graduatoria e tornare al successo lontano da casa.

Sono tre i precedenti tra le due formazioni — tra la stagione 2020/2021 in B2 e quella attuale — e in tutte le occasioni ha avuto la meglio il Centro Volley Reggiano.

Il match inizierà alle ore 20 presso la palestra Nuova Rivalta di Reggio Emilia, in via Blaise Pascal. La direzione di gara sarà affidata ad Alessandro Biscaro e Riccardo Callegari della sezione Fipav Treviso-Belluno.

Classifica

Ravenna 56 (19-3) punti; Ripalta Cremasca 49 (18-4); Osgb Campagnola 47 (16-6); Valdarno 46 (15-7); Bologna 39 (14-8); Fantini Folcieri Ostiano 38 (12-10); Cesena 30 (9-13); Pall. San Giorgio Pc 27 (9-13); Montesport 26 (9-13); Forlì 26 (9-13); Centro Volley Reggiano 22 (7-15); Riccione 22 (7-15); Moma Anderlini 17 (5-17); Pall. Scandicci 15 (5-17).

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