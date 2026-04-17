In Cattolica la consegna degli esoneri della “Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi”, lunedì la cerimonia

Lunedì prossimo 20 aprile, alle ore 15.30, presso la Sala Piana del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà la cerimonia di consegna degli Esoneri Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi .

Oltre ai 41 premiati, matricole delle lauree triennali e magistrali della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, interverranno il preside di facoltà, professor Pier Sandro Cocconcelli, e il professor Giuseppe Bertoni, Presidente della Fondazione Invernizzi.

La Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi nasce all’inizio degli anni Novanta per volontà del Cavaliere del Lavoro Romeo Invernizzi, uno dei più brillanti ed innovativi imprenditori dell’industria lattiero-casearia italiana, e di sua moglie Enrica Pessina, per dare un punto di riferimento nella ricerca scientifica e promuovere la conoscenza, il progresso ed il miglioramento della società.

La Fondazione ha sempre sostenuto iniziative nei settori dell’economia, delle scienze agro-alimentari e della medicina. Oggi la Fondazione prosegue nella sua missione; la collaborazione con le Università ha portato in questi anni a finanziare numerosi progetti di ricerca e a favorire l’attività di studiosi di rilevanza internazionale.

La collaborazione tra Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Invernizzi si focalizza sul tema agrifood e si estende alle attività di ricerca, divulgazione e sostegno alla formazione delle nuove leve con riferimento a questo ambito.

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