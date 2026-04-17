La strega di Baratti, prima nazionale per il film a Piacenza il 19 aprile. Laura Groppi: Una storia piena di misteri – AUDIO

Il film “La strega di Baratti – connessione di due donne”, per la regia di Gianpaolo Saccomano, sarà presentato per la prima volta in Italia domenica 19 aprile al Teatro Trieste 34 alle ore 17. Il lungometraggio, prodotto da Spazio Tesla APS e Alternative Studio, ha visto la Sceneggiatura di Laura Groppi, Ornella Righi e Gianpaolo Saccomano.

In parallelo tra il Medioevo del 1300 e i giorni nostri, scorre la storia di due donne controcorrente: Lucilla di Baratti, guaritrice e “curandera” e Ornella, medico di larghe vedute e favorevole alla medicina non convenzionale. Le due donne sono in crisi, Lucilla perché obbligata a sottostare ai ricatti del perfido cavaliere Wilfredo da Campiglia e sospettata di essere una strega, Ornella perché il suo rapporto con Fabrizio, medico tradizionale e compagno opportunista, dà segni di stanchezza e non evolve al di là della quotidianità. Attraverso vicende e personaggi intensi e suggestivi che si muovono nei due contesti temporali, Lucilla verrà processata dall’Inquisizione per aver aiutato una giovane coppia di innamorati, ma condurrà Ornella, in maniera soprannaturale, ad un nuovo e più maturo amore e, soprattutto, ad una più universale coscienza di sé, della realtà e del tempo.

Laura Groppi, ospite di Radio Sound, è anche tra le attrici del film

E’ una storia piena di misteri, come piace solitamente all’associazione Spazio Tesla. Infatti noi indaghiamo un po’ al di là delle apparenze e quindi ci siamo cimentati in questo progetto, che io definirei un’opera culturale.

Quali sono stati i momenti più belli nella realizzazione?

Come gruppo ci siamo divertiti moltissimo. E’ una produzione low budget, quindi abbiamo fatto tutto con i nostri mezzi cercando però di arrivare a ottimi risultati, speriamo che il pubblico possa apprezzarlo. I momenti più belli sono stati proprio quando eravamo lì a Populonia, in provincia di Livorno, perché abbiamo creato l’inquisizione di questa ipotetica strega. Sono stati i momenti molto molto suggestivi e impressionanti, ma anche emozionanti.

Il tuo ruolo è proprio quello della Strega di Baratti

Sì, sono la strega che viene uccisa e poi giudicata, inquisita e torturata. Però c’è un risvolto di speranza nel film per la parte femminile, quindi direi che è una cosa propositiva.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy