Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sfiora la rimonta a Forlì

Un punto in trasferta che muove, seppur di poco, la classifica e consente di non restare invischiati nella bolgia della zona rossa. Non è bastata una prestazione di spessore di Martinelli, autrice di 18 punti, per completare una rimonta che, dopo il secondo set perso a 14, avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di una gara comunque generosa. Protagonista del match la forlivese Salvestrini, capace di mettere a terra ben 31 palloni.

L’avvio è equilibrato. La squadra di casa trova un minibreak sull’8-6, ma la Sangio ristabilisce subito la parità sul 10-10. Nonostante l’equilibrio, è Forlì a mantenere il controllo del punteggio (19-15). Nel finale le romagnole sono più precise, respingono il tentativo di rimonta piacentina (22-20) e chiudono il set sul 25-22.

Nel secondo parziale Forlì parte a vele spiegate (12-5), costringendo coach Capra al timeout. Bresciani interrompe il break, ma il copione non cambia: il punteggio scivola rapidamente sul 15-7 e poi sul 20-10, di fatto chiudendo il set. La Pallavolo San Giorgio prova a reagire, ma non basta: Forlì si impone 25-13.

Sotto di due set, la reazione della Pallavolo San Giorgio è concreta. Martinelli firma l’1-6 in fast, le piacentine allungano sul 3-9. Forlì rientra fino all’8-10, ma il margine ospite resta solido. Cornelli mette a terra l’11-15 da posto quattro. Le padrone di casa si riavvicinano (14-16), ma la Sangio accelera di nuovo (15-19) e chiude il set 21-25 con un muro di Martinelli, riaprendo la gara.

Il quarto set segue lo stesso copione del terzo: la Sangio parte forte (1-7), Forlì fatica a contenere gli attacchi ospiti (5-13). Le piacentine dilagano fino all’8-16, amministrano il vantaggio e, nonostante un tentativo di rientro delle romagnole, chiudono nettamente 13-25, portando il match al tie-break.

Nel set decisivo regna inizialmente l’equilibrio (3-3), poi Forlì prende il largo e cambia campo avanti 8-4. Dopo un lungo inseguimento, le energie della Sangio si esauriscono e le romagnole chiudono 15-9, vincendo 3-2.

Nella prossima giornata la Pallavolo San Giorgio sarà ancora impegnata in trasferta, a Rivalta di Reggio Emilia contro il Centro Volley Reggiano, in una sfida dal peso specifico fondamentale nella corsa salvezza.

Libertas Forlì-Pallavolo San Giorgio Pc 3-2

(25-22 25-14 21-25 13-25 15-9)

Libertas Forlì: Montini 2, Casotti 8, Arcangeli 31, Salvestrini, Folli 12, Calisei (L), Picchi 2, Cassali, Marello (L), Calcinari, Perletti 11, Turini, Bacci 5. All. Montevecchi-Fiocchi.

Pallavolo San Giorgio Pc: Sesenna 12, They 9, Cornelli 12, Caviati, Bassi 2, Gilioli 3, G. Galelli (L), Malvicini, Lunardini, Pratissoli, Cossali 8, Bresciani 1, Martinelli 18, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 56 (19-3) punti; Osgb Campagnola 47 (16-6); Ripalta Cremasca 46 (17-4); Valdarno 46 (15-7); Bologna 39 (14-8); Fantini Folcieri Ostiano 38 (12-10); Cesena 30 (9-12); Pall. San Giorgio Pc 27 (9-13); Montesport 26 (9-13); Forlì 26 (9-13); Centro Volley Reggiano 22 (7-15); Riccione 22 (7-15); Moma Anderlini 17 (5-17); Pall. Scandicci 15 (5-17).

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