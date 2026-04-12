Serie C – L’Italia Chef Piacenza sfiora l’impresa, Molinella va 1-0 nella serie

Impresa solo sfiorata per l’Italia Chef Piacenza che cede di un solo punto (68-67) a Molinella dopo una grande rimonta dopo essere andati a -17 nel secondo tempo.
I padroni di casa conquistano così Gara 1 e avranno il match point per chiudere la serie mercoledì 15 aprile a Piacenza.
Inizio lanciato di Molinella che piazza subito un parziale stordente di 13-2 nei prima 4 minuti di gioco, dominando a rimbalzo e tirando con ottime percentuali.
Piacenza fatica ad ingranare e alla prima sirena è costretta a inseguire sul 24-12.
Due triple consecutive di Guaccio e Roljic provano a dare la scossa ai biancorossi (27-18 al 13’).
Galli (11 punti) prova a tenere in partita i suoi ma Molinella è implacabile e chiude i primi 20 minuti di gioco a +15 (42-27).
Piacenza sprofonda a -17 ad inizio terzo quarto (48-31) ma trova insperate energie firmando una grande rimonta fino al -2 (50-48) grazie a una ritrovata difesa e a un Guaccio ispirato (14 punti e 8 rimbalzi per lui).
La partita ora è in grande equilibrio ma i biancorossi riescono solo ad avvicinarsi nel punteggio senza, peró, riuscire ad affondare il colpo decisivo.
Le triple di Guaccio e Livelli consentono ai piacentini di arrivare ancora a -2 (66-64) a 31 secondi dalla sirena finale.
A 8 secondi dal termine Pirolo ha l’opportunità di impattare la partita a quota 66 ma l’1/2 ai liberi del lungo biancorosso spegne di fatto le residue speranze di portare la partita all’overtime.
Vince Molinella 68-67.
Ora l’Italia Chef Piacenza avrà l’ultima possibilità di riaprire la serie in Gara 2, mercoledí 15 aprile, alle ore 21, al Pala San Lazzaro.
MOLIX PALL. MOLINELLA – ITALIA CHEF PIACENZA 68-67
(24-12, 18-15, 12-21, 14-19)
Tabellini: Galli 17, Pescatori, Roljic 8, Stella ne, Livelli 19, Massari 2, Bassani 4, Rigoni 2, Guaccio 14, Jovanovic, Pirolo 1. All. Vencato, ass. all. Molinaroli