Vittorino da Feltre, una giornata in movimento per la terza età

Non sono soltanto i giovani i destinatari e i protagonisti delle attività sportive organizzate dalla Vittorino da Feltre. Ieri, infatti, la società biancorossa di Via Del Pontiere ha accolto una cinquantina di ospiti di quattro diverse RSA – Residenze per anziani – per una giornata dedicata al movimento, allo sport e al benessere psico-fisico. Un progetto ideato da Laura D’Amato – Consigliere della Vittorino delegata al canottaggio – e da Arianna Chiaromonte, Responsabile della Segreteria della società biancorossa, sostenuto, proprio per la sua inclusività all’insegna dello sport per tutti, dalla Regione Emilia Romagna che all’argomento aveva indirizzato nei mesi scorsi un apposito Bando.

Gli ospiti delle quattro RSA – “Monsignor Trabattoni” e “Luigi Corazza” di Maleo, “Villa Antea” e “La Certosa di Pavia” – hanno vissuto, grazie alla presenza e all’impegno degli operatori sanitari, fisioterapisti e dei tecnici della Vittorino da Feltre, un’intensa giornata animata da una seduta di yoga, da risveglio muscolare con ginnastica dolce ma anche da un partecipato torneo di bocce. Il tutto, intervallato dal pranzo e da meritati momenti di riposo per far fronte nel migliore dei modi a una giornata decisamente diversa dal solito, un’esperienza costruita su collaborazione, condivisione, socializzazione e attenzione alla persona.

Un’iniziativa – che ha visto coinvolti anche il Vicepresidente della Vittorino, Daniele Chiappini, e il Responsabile tecnico del canottaggio Paolo Michelotti – che ha regalato benessere, divertimento, gioia e sorrisi ai quasi cinquanta protagonisti di questo progetto. Una giornata davvero speciale, e molto apprezzata da tutti i partecipanti, a dimostrazione dell’importanza dello sport, del movimento e dell’attività motoria non soltanto per i giovani ma anche per le persone che hanno qualche primavera in più sulle spalle.

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