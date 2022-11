Volley, Serie B2 – Derby d’alta quota tra Fumara e Pallavolo San Giorgio, Cornelli: “Mi aspetto una partita lunga e tosta”

Fumara MioVolley-Pallavolo San Giorgio in programma sabato sera alle 20:30 al Palazzetto di Gossolengo sarà senz’ombra di dubbio non solo il primo derby piacentino di serie B2 ma anche e soprattutto il big match di giornata del girone F. A dirlo è per prima cosa la classifica con il Fumara finora imbattuto a quota 18 punti e San Giorgio all’inseguimento distante soltanto di due lunghezze. C’è poi la sfida nella sfida delle tante ex con Passerini, Molinari e Hodzic in maglia Fumara da una parte e l’opposto Chinosi passata alla formazione di coach Capra ad inizio stagione.

A caricare le compagne di squadra in vista dell’importante settimo appuntamento stagionale è la schiacciatrice Sofia Cornelli, tornata in maglia MioVolley e prontissima a duellare sotto rete. «La partita di sabato sarà sicuramente una partita impegnativa dove potremo finalmente dimostrare le nostre capacità e la crescita fatta in questi primi mesi di lavoro. Importante sarà mantenere la concentrazione fin dal primo punto e sopratutto essere aggressive in tutti i fondamentali».

Il percorso di avvicinamento alla gara è stato affrontato con la giusta carica di entusiasmo

«In questi giorni il clima in palestra è molto positivo, ci stiamo allenando con attenzione per migliorarci giorno per giorno ma siamo molto serene».

Per Cornelli la sfida ad una squadra piacentina rappresenta uno stimolo aggiuntivo

«Affronteremo la partita come qualunque altra, con determinazione e voglia di fare bene. Il fatto che sia un derby è sicuramente una spinta in più a fare bene e il fatto che giochiamo in casa con il nostro pubblico è un punto a nostro favore. Mi aspetto sicuramente una partita lunga e tosta dove ci sarà da lottare punto a punto e mi aspetto da parte nostra una squadra che non molla e che, soprattutto nei momenti di difficoltà, sarà unita più che mai».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 20:25.