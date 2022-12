Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest ospita l’insidiosa Anderlini, Gemma: “Voglia di migliorarsi”

Il Fumara Everest si prepara alla nona fatica in campionato: lo fa dopo le otto vittorie conquistate in altrettante partite, un risultato finora centrato soltanto da altre due formazioni di serie B2: Volle S. Lucia nel girone I, da Fasano nel L. Ospiti delle biancoblu (si gioca alle 20:30) saranno le giovani dell’Anderlini Modena, squadra che finora ha raccolto 13 punti ed occupa la quinta posizione in graduatoria.

Il bottino finora conquistato dal MioVolley non sorprende la regista Flavia Gemma, arrivata in biancoblu queste estate e tra le più esperte del gruppo a disposizione di coach Mazzola.

«La nostra è una squadra costruita per questo obiettivo e la posizione che al momento occupiamo è frutto di questo ma non solo. Non basta fare un buon mercato e mettere insieme giocatrici per ottenere questi risultati: è solo una buona base dalla quale iniziare ma poi c è tutto il lavoro in palestra, la voglia di migliorarsi e di crescere singolarmente e insieme come squadra. Il segreto delle otto vittorie? Giocatrici affiatate e che hanno voglia di migliorarsi per esprimere un livello di gioco sempre più alto».