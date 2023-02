Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad mostra i muscoli: 3-0 al Davis 2C

Una Rossetti Market Conad brillante e concreta fa la voce grossa riscattando il ko di Collecchio contro il Galaxy, tornando al successo grazie al 3-0 casalingo contro le mantovane del Volley Davis 2C. Le gialloblù di Federico Bonini hanno “vendicato” il ko dell’andata (3-1) sfoderando una bella prestazione, spuntandola nel primo set equilibrato per poi salire progressivamente in cattedra fino al 25-15 del terzo set che ha fatto esultare la squadra del presidente Stiliano Faroldi.

Mattatrice dell’incontro, la giovane opposta gialloblù Chiara Sesenna, autrice di 20 punti e autentica spina nel fianco del muro e della difesa ospiti. In doppia cifra anche la schiacciatrice Sofia Dall’Orso (11 punti), mentre la piacevole sorpresa di questo turno è Allegra Toffanin, lo scorso anno libero ad Alseno in B1 e in questa stagione in posto quattro. Mandata in campo da coach Bonini, la giocatrice veneta ha ripagato la fiducia non solo con abilità di seconda linea, ma garantendo anche un buon fatturato offensivo (9 punti).

ROSSETTI MARKET CONAD-VOLLEY DAVIS 2C 3-0

(25-23, 25-19, 25-15)

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 3, Dall’Orso 11, Stellati 6, Sesenna 20, Toffanin 9, Stanev 4, Musiari (L), Marchetti, Tosi, Scalera. N.e.: Gandolfi (L), Maruzzi, Chini, Ferri. All.: Bonini

VOLLEY DAVIS 2C: Zacchè 1, Fedrizzi 11, Ferrarini 8, Guarnieri 8, Gorni 2, Mazzola 2, Piccinini 4, Sandri (L), Marani (L), Zaffalon. N.e.: Pupita, Mozzi. All.: Pinzi