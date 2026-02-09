Cardiologie aperte, dal 10 al 13 febbraio colloqui telefonici gratuiti con i professionisti

Anche l’Azienda Usl di Piacenza aderisce alla ventesima edizione di Cardiologie aperte, iniziativa promossa dalla Fondazione Per il tuo cuore che prevede la disponibilità dei cardiologi ospedalieri per colloqui telefonici con i cittadini.

Da martedì 10 a venerdì 13 febbraio, dalle 14 alle 16, sarà attivo il numero verde 800.052233, gratuito, attraverso il quale sarà possibile ricevere consigli e informazioni dagli specialisti.

«Le malattie cardiovascolari, nonostante i grandi progressi fatti negli ultimi anni nella diagnosi e nelle cure – spiega Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza – restano ancora oggi la principale causa di malattia e di morte nel mondo. Per questo la prevenzione, sia per evitare l’insorgenza delle patologie sia per ridurne le ricadute in chi ne è già colpito, è lo strumento più efficace per diminuire il rischio di eventi acuti e le conseguenze nel tempo».

L’edizione di quest’anno di Cardiologie aperte dedica particolare attenzione ad alcune delle principali problematiche che riguardano la salute del cuore: le aritmie come la fibrillazione atriale, le malattie cardiache nelle persone in cura per tumori, le differenze di genere, il rapporto tra cuore e gravidanza, lo scompenso cardiaco e la prevenzione dei fattori di rischio che possono essere modificati, come il colesterolo alto.

L’obiettivo è informare e sensibilizzare i cittadini, aiutandoli a riconoscere i segnali da non sottovalutare e a prendersi cura della propria salute cardiovascolare.

Cardiologie aperte è un’opportunità gratuita, offerta dai cardiologi a tutta la popolazione, per ricevere informazioni, consigli e orientamento. Perché investire nella prevenzione significa vivere più a lungo e meglio, ridurre il rischio di malattie e costruire una comunità più sana.

«Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi tra le principali cause di malattia e mortalità – è il messaggio finale della dottoressa Aschieri – ma una parte importante di questi eventi può essere prevenuta. Promuovere corretti stili di vita, controlli regolari e una prevenzione personalizzata significa prendersi cura della salute del cuore lungo tutto l’arco della vita. Iniziative come Cardiologie aperte offrono ai cittadini un’occasione concreta per informarsi, aumentare la consapevolezza e intercettare precocemente i fattori di rischio, migliorando qualità e durata della vita».

