Accessibilità, Galvani sulla menzione speciale per Piacenza: “Ripartire da qui per migliorare sempre di più”

“Piacenza non ce l’ha fatta. Il vincitore dell’Access City Award 2026 è Zaragoza (Spagna), premiata dalla Commissione Europea per la sua leadership nell’accessibilità per le persone con disabilità in vari ambiti come spazi pubblici, trasporti, digitale e abitazioni, con menzioni speciali a Valencia (Spagna) e Rennes (Francia). Piacenza ha avuto una menzione speciale. Ripartiamo da questo riconoscimento per migliorare sempre di più l’accessibilità della nostra città!”.
Con queste parole Bruno Galvani, ex presidente dell’Anmil, commenta i risultati dell’Access City Award 2026.
La città di Piacenza era stata selezionata tra le cinque finaliste europee insieme a Rennes, Salisburgo, Valencia e Saragozza. La menzione speciale ottenuta ieri premia l’approccio digitale e innovativo sviluppato da Piacenza negli ultimi anni: dai servizi online più accessibili ai sistemi informativi inclusivi, fino alle progettualità integrate che uniscono tecnologia, urbanistica e welfare.