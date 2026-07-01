Volley, Serie B – Davide Rosati sarà ancora il libero della Canottieri Ongina

Inizia con la conferma del capitano e libero Davide Rosati la costruzione in campo della nuova Canottieri Ongina, ai nastri di partenza della serie B maschile. Per il giocatore classe 2000 di Crema, dopo l’estate inizierà la quinta stagione in giallonero a Monticelli a guidare da protagonista la seconda linea della squadra nuovamente affidata a coach Gabriele Bruni e al vice Fausto Perodi.
“Nella scorsa stagione eravamo un bel gruppo e a fine stagione abbiamo trovato un po’ di continuità, oliando gli ingranaggi. L’intenzione della società è mantenere una buona ossatura e ho trovato il progetto convincente, con la possibilità di togliersi insieme belle soddisfazioni. Appena ho visto le condizioni adeguate, è stato naturale per me proseguire.
Cosa ha insegnato l’anno scorso? Più che “lezioni”, era una questione di affiatamento per una squadra completamente nuova, i valori c’erano ed era solo questione di farli emergere, forse ci è voluto un po’ più tempo del previsto, ma ora partiamo da una buona base. Personalmente ho l’obiettivo di trovare ancora più continuità e cercare sempre di migliorare a 360 gradi”.